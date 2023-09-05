悠遊卡9月6日起可在「全家」設定 購買 TPASS 通勤月票

行政院TPASS通勤月票已熱賣超過119萬張，為配合政府政策、讓民眾購買更便利，悠遊卡公司與全家便利商店合作，9月6日起，消費者可以在全家便利商店FamiPort，用悠遊卡設定購買「基北北桃」與「中彰投苗」與「宜蘭」通勤月票，通勤族可以就近在「全家」輕鬆設定購買月票。

同時，悠遊卡和全家便利商店共同推出優惠活動。9月6日00:00至10月3日23:59期間，於「全家」FamiPort用悠遊卡設定購買「基北北桃」、「中彰投苗」、「宜蘭」通勤月票或各縣市區域型定期票，即贈「全家」購物金20元(單筆滿百元即可使用)，共計5萬份，以購買時間為準，先購買先發送，送完為止。

悠遊付會員不要忘記還有一項好康。只要綁定記名悠遊卡購買「基北北桃」通勤月票，自7月1日至9月30日，每月抽10名幸運兒，可獲得半年份通勤定期票。

行政院TPASS通勤月票自7月起陸續上路，消費者可以在捷運站服務櫃檯或售票加值機、臺鐵車站指定窗口、國光指定車站、台北及宜蘭轉運站等設定購買或續購通勤月票。9月6日起，實體通路加入強悍的生力軍，「基北北桃」與「中彰投苗」與「宜蘭」民眾只要帶著手上的悠遊卡，於全台超過4,150家店的全家便利商店FamiPort機台嗶悠遊卡操作，即可設定購買行政院TPASS通勤月票，不管是第一次購買、續購都可以，對於民眾來說真的很貼心。