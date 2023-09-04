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TOWN ACE賣翻天 和泰車：第四季增產，明年月產2000台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
TOWN ACE將於第四季起逐月增產，明年起將有月均生產2000台以上的能力。圖/和泰車提供
TOWN ACE將於第四季起逐月增產，明年起將有月均生產2000台以上的能力。圖/和泰車提供

和泰車旗下商用車TOYOTA TOWN ACE貨卡及廂型車，自去年陸續推出後，上市累計銷售已突破2萬台，今年1~8月累計市占率逼近6成，穩坐國產輕型商用車龍頭寶座。

和泰車表示，為了感謝所有愛用者的支持，規劃針對貨卡車型推出40萬高額零利率，讓台灣小頭家都能更輕鬆擁有這台人氣商用車，同時為了讓目前的一萬筆訂單能夠更快交車，TOWN ACE也確定於第四季起逐月增產，明年起將有月均生產2000台以上的能力，希望可進一步縮短交期。

和泰車表示，TOWN ACE以優異的載重、空間、油耗表現及安全配備可以滿足各行各業的需求，貨卡車型最高載重960公斤，超強載貨力滿足各工作使用需求，平均油耗表現達每公升15.2公里，全車系標配雙SRS氣囊，頂規車更搭載TSS主動安全防護系統，全方位守護車主安全。廂型車擁有2人座、5人座兩種車型，兼具一般乘用及商用的功能，靈活變化的車室空間，提供消費者更多樣的使用彈性。

和泰車

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