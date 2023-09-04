平均7字頭房價壓力大 台北每4筆就有1戶是小宅

根據內政部不動產資訊平台今年第2季交易資料，住宅平均交易坪數為31.47坪，若與10年前同期的42.65坪相較，10年來縮水了11.18坪，而買15坪以下的小宅占比最高的縣市，以台北26.3%居冠，等於每四筆交易，就有一筆為小宅，第二名為台中，佔比23.1%，新竹市則以佔比20.3%排名第三。

反觀大宅交易，扣除離島交易，全台買65坪以上大宅的縣市，以雲林縣交易占比最高，達9.32%，其次為花蓮縣，宜蘭縣則居第三。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，商業發達的北台灣，都會區發展早，素地有限，受限於開發成本高，以今年台北市平均單價達72.8萬，新屋單價動輒百萬以上，導致新案或都更推案也都走小宅化，每四筆交易就有一筆是低於15坪的小宅，而台中市是中部產業重鎮，新竹更受惠於竹科園區發展，工作移居的人口多，小宅需求增加，由於小宅具備低總優勢，自住或置產門檻親民，交易量持續看好。

張旭嵐提醒，低總小宅雖然入手較容易，不過不少銀行針對權狀未滿15坪的小宅，放款態度較保守，貸款成數僅能貸款六到七成，因此也會影響自備款的金額和比例，對於首購自用族群而言，不見得是最划算的作法，建議選擇購屋標的，可以主附建物合計超過15坪以上的物件為優先，才有機會貸好貸滿。

觀察本島各縣市中，又以雲林人最幸福，平均交易坪數41.95坪，第2季交易中有近一成的購屋者，就是買65坪大坪數；而宜蘭、花蓮，也以平均一、二字頭的房價，成為大宅交易比例高的縣市。