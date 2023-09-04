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前7月來台觀光客突破300萬人次 我與日本觀光逆差達182萬

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
今年1至7月份國人出國旅遊最多的國家則是日本，有221.9萬餘人次，占總出國人次的三分之一強，較日客來台39.5萬餘人次足足多出182.3萬餘人次。Kkday提供
今年1至7月份國人出國旅遊最多的國家則是日本，有221.9萬餘人次，占總出國人次的三分之一強，較日客來台39.5萬餘人次足足多出182.3萬餘人次。Kkday提供

今年暑假第一個月7月份來台觀光客統計出爐，共有54.3萬餘人次，港澳旅客依然為來台旅客量之冠，日本、南韓位居二、三名，而1至7月合計有323.2萬餘人次，超過全年設定600萬人次目標的一半，交通部觀光局表示，年底達標相當有信心。

相對於來台旅客量甫破300萬，今年1至7月國人出國人次則衝破了600萬，多達616萬人次，為來台旅客量近兩倍，而今年前七個月國人出國旅遊最多的國家則是日本，有221.9萬餘人次，占總出國人次的三分之一強，並較日客來台39.5萬餘人次足足多出182.3萬餘人次。

依據交通部最新統計顯示，暑假第一個月來台旅客狀況相當熱絡，有54.3萬餘人次，僅次於4月份的55.3萬餘人次，也是連續第四個月來台來旅客量超過50萬人次，其中港澳旅客自3月以來一直位居所有客源的第一名，近14.3萬人次，而日本、南韓、美國、越南則位列第二至第五名。

各界關心的陸客，7月份有2.6萬餘人，雖然無法與疫情前相比，但卻是2020年2月以來的最大量，也是2020年2月以來首次突破2萬人次，預期我開放第三地陸客可來台旅遊後，旅客量應會再增加。

疫後航空、旅遊業逐漸復甦，4月開始來台旅客量都超過50萬人次，到7月底共有323.2萬餘人次，其中7月21日來台旅客量正式突破300萬，達到交通部設定年度目標的一半。

觀光局指出，各駐外辦事處持續透過參加國際旅展、大型活動、異業合作、辦理講座與推廣會、廣告宣傳，業者與媒體及KOL邀訪，以及數位行銷等各項具體措施，齊力行銷，並於日本、南韓、泰國、馬來西亞等地邀請知名影星擔任觀光代言人來台拍攝影片，希望吸引更多旅客來台，預期年底來台旅客量可達成600萬人次的目標。

至於暑假第一個月7月出國人次，則有123.5萬人次，為今年6月後連續第二個月突破百萬大關，也是疫情前2020年1月以來的最高數字，顯示國人真的超級愛出國旅遊。

日本 觀光

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