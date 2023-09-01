長聖營收／8月營收7,880萬元 月增及年增逾三成

長聖（6712）今日公告8月合併營收7,880萬元，月增30%，年增38% ，創單月歷史新高。長聖今年前八月合併營收 4億1,623萬元，也較去年同期成長6.82 %，連續八個月營收正成長，主要受惠細胞委託製造訂單暢旺。長聖預期，今年下半年營運可望持續成長，並上修今年營收目標至7.4 億至8.3 億，全年獲利將比去年倍數成長。

長聖推出優化第二代樹突細胞疫苗（ADCV02）產品，與中國醫藥大學附設醫院攜手合作治療「實體癌第四期」計劃案，已獲衛福部核准，通過的治療計畫共包括九種癌症，包括多型性膠質母細胞瘤及續發性腦癌、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌與肺癌等。

長聖表示，ADCV02不僅在配方及檢測項目進行優化，製程與檢測時間還能縮短一個月，整體治療療程也更具有彈性，與第一代產品相比，第二代ADCV02的毛利率提高了10至15%，此優化產品推出將添營運動能。

值得一提，長聖早期推出的第一代樹突細胞疫苗（ADCV01）已具有不錯成效，長聖指出，73歲的男性患者來自中國附醫的第一位接受細胞治療案例，被主治醫師診斷為第四期攝護腺癌併肺及骨轉移，並合併放射治療結合細胞治療，至今該病患已存活超過1,500天（超過4年），不只肺部與骨頭轉移消失、腫瘤指數(PSA)也下降至今無法驗出。

另一位來自安南醫院的患者曹先生，患有多型性膠質母細胞瘤，即便經積極手術，藥物及相關放射線治療，預後也相對不佳，惡性腦瘤平均存活期大約只有15個月左右，目前該病患接受ADCV01後，已存活超過1,200天（約38個月）。

長聖總經理黃文良表示，細胞治療不但延長許多癌末病患存活時間，與其他標準治療如放化療相比副作用少，並提升或維持病患生活品質。長聖陸續優化與推出新的自體細胞治療產品，如已優化的ADCV02、不須取腫瘤即可製作的Gamma Delta-T細胞與樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞DC-CIK(WT1)，都在細胞製備的時間上取得了顯著進展。這不僅使患者的等候時間縮短，同時也提升了毒殺癌細胞的效果，為癌症患者帶來更多的希望與福祉。