快訊

韓媒爆料NANA《假面女郎》拖累工作人員　揭發全身刺青時間點狠批：不負責任

驚！太魯閣號又發現4個疑似頭蓋骨 出現在座位前幾排

不甩私生子傳聞！ 劉嘉玲突公開梁朝偉私下一面 威尼斯甜放閃

新北房價天花板破了！板橋共構宅赫見1坪破1百萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新巨蛋。記者游智文／攝影
新巨蛋。記者游智文／攝影

新北市早在2013年就有豪宅成交單價站上9字頭，但十年來一直無法突破100萬，一坪百萬也被視為新北市房價天花板，不過實價資料顯示，今年6月天花板已打破。

根據實價資料，新北板橋捷運新埔站共構宅「新巨蛋」，今年6月35樓一間小宅交易，總坪數24.6坪，總價1,700萬元，扣除車位10.2坪、約250萬元後，單價達100.6萬元，為新北市首筆破百萬的住宅產品。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，新巨蛋有板橋最強社區之稱，2016年房地合一稅上路時，新北房市慘澹，但新巨蛋仍有單價8字頭交易紀錄，2019、2020年更連續包下板橋單價前十名，近期行情也都在8字頭。

陳炳辰分析，新巨蛋價格一路上揚，主因有三，一是交通便利，到站就到家，二是該社區多為小宅，低總好入手。第三，社區租屋需求大，租金不錯，出租投報率可來到3%，不少小宅產品裝修高級，也推升價碼。

陳炳辰表示，新北市攀上高單價的小宅，除了新巨蛋外，新板特區的「皇翔來青」、「高更」今年也有10多坪的小宅，單價站上9字頭，主要也是交通方便、總價1,000多萬元容易購買，具增值、出租等多元置產價值特性。

他表示，房價高漲又遇房市低迷，自住首購、避險投資族群，多將目光放在低總產品，促使各地低總價產品房價一路走升，如台北市國父紀念館周邊小宅也賣到單價200萬元。

陳炳辰表示，新版青年安心成家方案提供最長40年房貸、5年寬限期、市場最低1.775%利率，但限定總價在一千萬以內，有利小宅產品買氣，小宅市場後續持續看好。

新巨蛋。記者游智文／攝影
新巨蛋。記者游智文／攝影

房價 房市

延伸閱讀

新北高灘地停車場晚上7點只出不進 橫移門、越提道明10點關閉

三重1工人未配安全帶 失足墜落送醫命危 新北工務局勒令停工

放颱風假？海葵南修「周日午起中心最近」 專家：新北威脅增大

醫療政見遭綠批新北分配不均 侯辦批：民進黨是元兇

相關新聞

打炒房重手變軟手？台南8月移轉月增36%創新高

高雄、台南今天公布8月買賣移轉棟數，高雄較上月小減3%、90棟，台南則是大增36%，創下25個月新高，也是縣市合併後同期...

華航全面優化行李服務 預購超額行李最高調降逾三成

全球旅運市場持續暢旺，中華航空（2610）今 (1) 日宣布全面優化行李服務，即日起搭乘華航/華信國際線班機超額行李費率...

阿公阿嬤心願將成真！公辦都更7599半年10案通過第一階段

距離住新家邁進一大步。公辦都更7599專案計畫自今年3月推出，截至今(2023)年8月31日，已有十案通過第一階段審查，...

新光鋼首屆永續供應商交流大會 30餘家長期配合供應商夥伴熱烈參與

新光鋼鐵8月30日上午在台北喜來登大飯店，舉行首屆永續供應商交流大會，共有30餘家長期配合的供應商夥伴熱烈參與，交流ES...

峻豐儀器攜手德上 助公路總局漢堡車轍試驗通過 TAF 評鑑

為全國柏油公路安全把關，儀器界跨產官學合作成功！峻豐儀器攜手德上企業，協助交通部公路總局材料試驗所「漢堡車轍試驗」成功通...

智慧農漁畜暨冷鏈四展8/31-9/2重磅登場 加速推進全球

2023台灣智慧農業周暨台灣國際海洋暨漁業產業展於8月31日至9月2日假南港展覽館一館一樓重磅登場，主辦單位貿有展覽公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦