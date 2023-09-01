新北房價天花板破了！板橋共構宅赫見1坪破1百萬

新北市早在2013年就有豪宅成交單價站上9字頭，但十年來一直無法突破100萬，一坪百萬也被視為新北市房價天花板，不過實價資料顯示，今年6月天花板已打破。

根據實價資料，新北板橋捷運新埔站共構宅「新巨蛋」，今年6月35樓一間小宅交易，總坪數24.6坪，總價1,700萬元，扣除車位10.2坪、約250萬元後，單價達100.6萬元，為新北市首筆破百萬的住宅產品。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，新巨蛋有板橋最強社區之稱，2016年房地合一稅上路時，新北房市慘澹，但新巨蛋仍有單價8字頭交易紀錄，2019、2020年更連續包下板橋單價前十名，近期行情也都在8字頭。

陳炳辰分析，新巨蛋價格一路上揚，主因有三，一是交通便利，到站就到家，二是該社區多為小宅，低總好入手。第三，社區租屋需求大，租金不錯，出租投報率可來到3%，不少小宅產品裝修高級，也推升價碼。

陳炳辰表示，新北市攀上高單價的小宅，除了新巨蛋外，新板特區的「皇翔來青」、「高更」今年也有10多坪的小宅，單價站上9字頭，主要也是交通方便、總價1,000多萬元容易購買，具增值、出租等多元置產價值特性。

他表示，房價高漲又遇房市低迷，自住首購、避險投資族群，多將目光放在低總產品，促使各地低總價產品房價一路走升，如台北市國父紀念館周邊小宅也賣到單價200萬元。