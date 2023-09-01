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華航全面優化行李服務 預購超額行李最高調降逾三成

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華航全面優化行李服務，9月1日起預購超額行李最高調降逾三成。華航提供
華航全面優化行李服務，9月1日起預購超額行李最高調降逾三成。華航提供

全球旅運市場持續暢旺，中華航空（2610）今 (1) 日宣布全面優化行李服務，即日起搭乘華航/華信國際線班機超額行李費率調降，降幅最多約22%，旅客提前預購超額行李再享八五折，雙重優惠最高降幅超過三成，託運行李服務有感升級，讓旅客出國玩得開心、買得安心。

華航自2022年全航線行李調整為計件制，提高免費託運行李額度，旅客最多可攜帶兩件行李。今年服務再升級，調降各區超額行李費用，尤以看好歐洲旅運需求及旅客消費力，包括阿姆斯特丹、法蘭克福、維也納、羅馬、倫敦及新開航的布拉格等六大歐洲航點調降最多。華航也放寬預購超額行李時間，調整為起飛前四小時皆可購買，旅客可更彈性增購超額行李。此外華夏會員使用個人哩程折抵超額行李，亦同步調降所需哩程數。

華航也擴大旅客服務，將兒童安全座椅納入兒童及嬰兒旅客免費行李額度選項，旅客可視需求與摺疊式嬰兒車擇一託運；風浪板（衝浪板）及獨木舟則列入特例運動器材項目，放寬長寬高總尺寸不受限制，僅限制器材重量；超大行李服務計價也調降50%；另華航為服務愛樂人士的需求，提供優於國內業界的單件樂器免費託運總尺寸，還有寵物運費亦調整，詳細內容可參閱華航網站。

華航持續精進各項機上服務，攜手國內外知名餐飲品牌，機上美饌推陳出新，台灣出發的豪華商務艙/商務艙、豪華經濟艙旅客也可以上網預選星級餐點，並優化機上娛樂，推出「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」電子刊物，上百種內容無限下載「吃到飽」，以及 737-800 機隊升級「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」，為旅客打造個人專屬機上視聽饗宴，提供卓越舒適的飛行體驗。

華航

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