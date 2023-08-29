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房市交易趨緩致建商減量經營 上半年台南建照量腰斬

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
台南房市示意圖。591新建案提供
台南房市示意圖。591新建案提供

根據內政部統計，今年上半年全國住宅建照核發戶數從去年的85725戶，到今年只剩71259戶，總量減少16.9%；而住宅的新屋開工戶也從73775戶，降到67649戶，年減8.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，上半年全國住宅建照核發戶數與新屋開工戶數均較去年同期減少，顯示建商對未來評估轉趨保守；而建照量減少幅度遠大於開工量，顯示在中央銀行針對土地建築融資、餘屋貸款限制，造成建商購地自有資金的壓力增加，導致建商採取減量經營策略，建照量明顯放緩。

陳金萍進一步指出，台南市從去年同期的11107戶，腰斬到5031戶，建照減量54.7%，建商心態轉折最大。另外，高雄市也減量41.8%。而新北市與新竹縣市卻逆勢成長，年增31.0%與4.7%，是七大都會區中唯二成長的都會區，顯示建商對當地房市仍具信心。

陳金萍說，住宅新屋開工數反映建商實際行動，更能凸顯建商對市場的判斷。去年上半年全台住宅開工戶數達73775戶，但今年只剩67649戶，年減8.3%；量縮的縣市中，以高雄市與台北市年減32.5%與24.6%最多，而新北市則年增16.3%，對照出新北市需求仍強，建商持續加碼的意願仍高。

建商 大都會 房市

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