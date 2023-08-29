縮手！上半年建照減16% 台南建商心態轉折最劇烈

房市交易趨緩，建商轉趨保守，根據內政部資料，今年上半年全國住宅建照核發戶數7萬1,259戶，較去年同期8萬5,725戶，減少1.44萬戶、16.9%；住宅的新屋開工戶也從7萬3,775戶，降到6萬7,649戶，年減8.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，全球經濟局勢不穩定，加上平均地權條例新制上路，以及各項房市政策管制續行，預售市場銷售狀況趨緩，也讓今年上半年的推案、開工均呈現量縮。

其中建照量減少幅度，遠大於開工量，顯示央行針對土建融、餘屋貸款限制，造成建商購地自有資金的壓力增加，導致建商採取減量經營策略，建照量明顯放緩。

陳金萍表示，根據內政部資料統計，台南市建照量從1萬1,107戶，腰斬到5,031戶，量縮54.7%，建商心態轉折最為劇烈，高雄市也減量41.8%。

新北市與新竹縣市則逆勢成長，年增31%與4.7%，顯示建商對區域房市仍具信心。

陳金萍指出，住宅新屋開工的數字反映建商建築開發的實際行動，更能凸顯建商對市場的判斷。去年上半年全台住宅開工戶數達7萬3,775戶，但今年只剩6萬7,649戶，年減8.3%。

觀察今年上半年七大都會區的新屋開工量，與去年同期相比增減互見，量縮的縣市中，以高雄市與台北市年減32%與24%最多，新北市則年增16.3%，對照出新北市需求仍強，建商持續加碼的意願仍高。

陳金萍表示，一般而言，新屋開工年增率的增減，往往預先反映經濟榮枯與房市趨勢變化，今年上半年建照核發量、開工量均減少的狀況下，除了代表產業面臨調整的挑戰外。

另一方面，在去年全年建照量18萬戶創新高，在近幾年將陸續完工，而全台餘屋量也超過8萬戶，將累積大量賣壓，未來是否能順利去化，需持續觀察。