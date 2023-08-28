光隆法說會／新客戶新訂單配合越南印尼擴產 明年成長無虞
全球戶外機能服飾大廠光隆實業（8916）今（28）日召開法說會，關於新客戶導入進度，詹賀博透露，今年新引進三大新客戶，其中戶外高端品牌客戶已依照進度進行，預計明年可開始少量出貨，加上去年新開發的五大客戶明年起進入大量出貨階段，可為明、後年的營運增添成長動能。
同時，光隆正進行海外成衣廠擴產，包括越南預計擴增10條，以及第二產區的印尼新廠，均已動工興建，初期規劃6條新產線，以上均計劃於第4季投產，自有產線規模至年底將擴增至80條以上。
此外，光隆旗下資產龐大，在日本就有四棟大樓，詹賀博也指出，隨著日圓貶值，外資湧入日本置產，光隆計劃在第4季將其中一棟活化，貢獻業外收益並優化股利。
詹賀博表示，近期看到有愈來愈多的品牌客戶開始加速尋求中國大陸以外的代工生產基地，光隆在東南亞的布局正好符合品牌商的需求；同時，在策略布局上，光隆透過服務南半球品牌客戶緩解季節性的影響，而東南亞的新廠，在地理位置上具備優勢，未來將可就近供應南半球品牌商的需求。
詹賀博指出，光隆未來將持續以成衣作為發展主軸，目標是2026年成衣營收比重將達到70%，帶動營收成長；此外，戶外機能服飾成長也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率的提升，因此，未來獲利的成長幅度可望進一步超越營收成長幅度，並為穩定的股利配發政策注入一劑強心針。
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