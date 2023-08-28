快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

國際觀光商圈人潮漸回籠 西門町店面盛行漲租條款

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
國際觀光商圈人潮逐漸回籠，房仲指出，觀察西門町高價租賃案，近一年就有5件訂有「後續漲租條款」。本報資料照片
國際觀光商圈人潮逐漸回籠，房仲指出，觀察西門町高價租賃案，近一年就有5件訂有「後續漲租條款」。本報資料照片

國際觀光商圈人潮逐漸回籠，不過對於房東來說，即使看好未來的復甦商機，但現在租金仍未反映未來觀光紅利，因此除了短租型店面外，中大型長租店面開始出現漲租機制，觀察西門町高價租賃案，近一年就有5件訂有「後續漲租條款」。

信義房屋專案經理曾敬德表示，通常這樣狀況出現在景氣轉折初期，區域內還有些空置店面，加上消費商機還沒有爆發跡象，但房東多嗅到景氣回升的味道，因此強勢的觀光商圈開始出現空置率改善，觀光需求大幅回流，預計今年有機會國際觀光人次回到疫情前的5~6成，西門町的觀光伴手禮店也開始增加，就是觀光回升的跡象。

統計實價紀錄，西門町先前指標大樓由KTV業者以每月百萬承租，不過，租約內就有調漲租金條款，包括第1年月租100萬，第2-4年月租120萬，第5-7年月租126萬，第8-10年月租132萬；另外包括成都路３號第1-2年月租25萬，第3-4年月租25.75萬，第5年月租26萬5225元。

信義全球資產商仲部主任林廷宇指出，西門町在疫情期間受到重創，租金大概是疫情前的4~5折，現在回到疫情前的6~7折，不過有些大型的長租客戶，多訂有漲租條款，最終租金會回到疫情前的8~9折，顯示現階段雖然觀光還在回血階段，但房東也預期未來會變更好，即使當前租金回不到疫情前盛況，但也不願意訂長期偏低的租金，企業也認為好店面值得先卡位，因此才出現這種長約客戶的漲租條款。

觀光 租金 西門町 漲價 房東

延伸閱讀

數百學生西門町雨中遊行 台大生談Metoo：仍需推動更多教育

黑心玩具店小心了！孫生要「全台巡迴」抓作弊

影／西門町電影公園驚現3公尺黃金巨蟒 婦人嚇壞...奔派出所求助

獨立屋廚房變房中房出租！月租這個價 奇葩間隔惹議：真正風涼水冷

相關新聞

國際觀光商圈人潮漸回籠 西門町店面盛行漲租條款

國際觀光商圈人潮逐漸回籠，不過對於房東來說，即使看好未來的復甦商機，但現在租金仍未反映未來觀光紅利，因此除了短租型店面外...

西門町今年漲租條款盛行 專家曝房東心態「就怕長期低租」

國際觀光客緩步復甦，國際觀光商圈逐漸感受到人潮回籠，不過對於房東來說，即使看好未來的復甦商機，但現在租金仍未反映未來觀光...

搶精裝修、天然石材市場 冠軍建材推業界最大頂規精品磁磚

台灣磁磚業指標品牌大廠冠軍建材（1806）今（28）日推出「瓷藝中板（MASTER ART）」系列新品，冠軍建材董事長林...

「誠品新店」9月28日營運 明年有望登營收最高據點

誠品生活今天宣布，占地1.9萬坪的「誠品生活新店」將於9月28日正式開幕，有近250家品牌進駐；新店據點將是誠品目前在亞...

水湳經貿園區經貿段6、8地號招商 新光三越、遠百現身

備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號啓動招商！伴隨台中國際會展中心等各項重大建設陸續完工啟用，台中市政府經濟發展局...

藍皮解憂號首度移師台北 北宜專列再送「藍皮限定造型便當」

2023台灣文博會即將登場，今年規模更甚以往，展覽場域擴大至國家鐵道博物館、華山1914文化創意產業園區、松山文創園區等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦