國際觀光商圈人潮漸回籠 西門町店面盛行漲租條款

國際觀光商圈人潮逐漸回籠，不過對於房東來說，即使看好未來的復甦商機，但現在租金仍未反映未來觀光紅利，因此除了短租型店面外，中大型長租店面開始出現漲租機制，觀察西門町高價租賃案，近一年就有5件訂有「後續漲租條款」。

信義房屋專案經理曾敬德表示，通常這樣狀況出現在景氣轉折初期，區域內還有些空置店面，加上消費商機還沒有爆發跡象，但房東多嗅到景氣回升的味道，因此強勢的觀光商圈開始出現空置率改善，觀光需求大幅回流，預計今年有機會國際觀光人次回到疫情前的5~6成，西門町的觀光伴手禮店也開始增加，就是觀光回升的跡象。

統計實價紀錄，西門町先前指標大樓由KTV業者以每月百萬承租，不過，租約內就有調漲租金條款，包括第1年月租100萬，第2-4年月租120萬，第5-7年月租126萬，第8-10年月租132萬；另外包括成都路３號第1-2年月租25萬，第3-4年月租25.75萬，第5年月租26萬5225元。

信義全球資產商仲部主任林廷宇指出，西門町在疫情期間受到重創，租金大概是疫情前的4~5折，現在回到疫情前的6~7折，不過有些大型的長租客戶，多訂有漲租條款，最終租金會回到疫情前的8~9折，顯示現階段雖然觀光還在回血階段，但房東也預期未來會變更好，即使當前租金回不到疫情前盛況，但也不願意訂長期偏低的租金，企業也認為好店面值得先卡位，因此才出現這種長約客戶的漲租條款。