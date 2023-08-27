新聞分析／銀行點頭進場前 先看3要件

隨著離岸風電產業在台灣發展規模愈來愈大，大股東股權轉手也更為頻繁，現在，更要借助台灣金融業者的金流來幫助買方取得資金，進而完成股權轉手。這場景與近二十年前私募基金來台灣買銀行非常相似，當時也是靠台資銀行聯貸來供應資金。雖然時空背景和產業都不同，接下來，融業者是否願共襄盛舉，將是能否成功的關鍵。

銀行借錢給離岸風電公司的新股東來完成股權交易，複雜度更高。首先，在台灣，銀行業早已是成熟產業，離岸風電則是剛起步的產業；再者，離岸風電是資本密集產業，燒錢速度也很快，即使是專案融資，也必須有一定的擔保性，銀行才敢進場。

像沃旭、ＣＩＰ這兩起和引進新大股東相關的超大型聯貸案，銀行業之所以相對感興趣，是因三大條件，一、原大股東只是釋出部分股權，並未退場；二、有國際出口信用保證機構保證；三、原大股東在離岸風電技術上已是專業品牌，且保證會把風場建好。

第三點最為重要，正因為保證完工，所以可用更高的價格賣給新大股東，相對而言，向銀行融資的規模也更大。而沃旭和ＣＩＰ這兩家公司，在風電技術上有其國際品牌地位，ＣＩＰ甚至還是中鋼中能風場合資者。

以此次ＣＩＰ的八百六十億元超大型聯貸案來看，另一個最具里程碑意義的，就是引進「浮動式離岸風機」。相較於過去「固定式風機」，浮動式風機最大的差異，在於水下基座的安裝方式。固定式風機必須將水下基礎直接固定在海床，但浮動式的水下基礎平台，並沒有直接與海床接觸，而是將海錨投放於海床，讓船停泊一樣。

這種浮動式風機有三大好處，包括：一、更有助於環保；二、「浮式平台」與風機可事先在岸上組裝完畢；三、浮式風機開發的風能遠高於固定式風機。這些都使浮動式風機頗被看好，因此已有不少銀行對這樁超大型專案融資案躍躍欲試。