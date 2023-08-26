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陸委會規劃恢復兩岸觀光 航空及旅遊業者Q4「雙利多」可期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

航空及旅行社業者第4季雙利多可期，首先各大企業獎旅團開始出籠，國內的旅行社業者雄獅（2731）、山富等業者證實，中、大型企業400人以上的獎旅團第4季有望陸續出團；其次，陸委會宣布恢復兩岸觀光旅遊，旅行社業者已著手規劃相關產品準備上架。

山富董事長陳森表示，看好第4季獎旅團開始出遊的商機，隨著高票價已經成為常態，獎旅團觀望的態度開始轉變，已經有不少中、大型1客戶提出獎旅團的產品需求開始進行規劃，隨著航空公司航班、航點增加，觀光旅遊市場需求已經從東北亞超旺，開始外擴到其他市場，隨著秋天到來，東南亞、紐澳團需求開始暢旺。

針對陸委會日前宣布恢復兩岸觀光旅遊相關規劃，國內的旅行社業對此樂觀其成，配合主管機關政策規劃，已經積極在準備各項出團人力規畫，針對目前航空公司既有直飛航點城市產品策劃，待政策開放後即可上架。

雄獅旅遊表示，大陸因文化相近、沒有語言隔閡，台灣消費者對大陸旅遊有一定期待，尤其是銀髮族市場，且隨著兩岸直航航點陸續恢復，商務往來及旅遊需求增加，預估還有一波台胞證辦理熱潮。此外，兩岸觀光恢復後也有助於推廣台灣精緻旅遊行程，像是鳴日號、藍皮解憂號等，對於國旅將會是一大利多。

觀光 旅行社

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