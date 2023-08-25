亞昕董座姚連地遭北檢起訴 公司：誤觸法網 已委請律師處理
亞昕國際（5213）今年四月底因土地交易案涉內線交易遭檢調單位搜索，並約談董事長姚連地及數名親友。台北地檢署今（25）日將董事長姚連地依涉嫌違反證券交易法起訴。
對此，亞昕國際表示，此案公司已收到台北地方檢察署起訴書，已委請律師依法處理。
亞昕國際強調，董事長因不熟悉法律相關規定，2021年亞昕跟佳穎就北市敦化南路底一筆土地進行關係人交易時，不知那幾天禁止買股，於是與親友買了幾百張公司股票，作為長期投資之用，因此誤觸法令。
姚連地先前表示，對於自己不懂法律、誤觸法網，獲利所得約45萬餘元將會繳回，並對造成外界困擾致歉。
亞昕2020年11月25日發布重大訊息，表示以每坪550萬元賣出北市大安區精華地段250坪土地，交易金額為13.75億元，對象為佳穎精密企業，時任亞昕總經理姚政岳是佳穎董事代表人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言