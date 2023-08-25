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亞昕董座姚連地遭北檢起訴 公司：誤觸法網 已委請律師處理

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
亞昕國際董事長姚連地。記者蔣永佑／攝影
亞昕國際董事長姚連地。記者蔣永佑／攝影

亞昕國際（5213）今年四月底因土地交易案涉內線交易遭檢調單位搜索，並約談董事長姚連地及數名親友。台北地檢署今（25）日將董事長姚連地依涉嫌違反證券交易法起訴。

對此，亞昕國際表示，此案公司已收到台北地方檢察署起訴書，已委請律師依法處理。

亞昕國際強調，董事長因不熟悉法律相關規定，2021年亞昕跟佳穎就北市敦化南路底一筆土地進行關係人交易時，不知那幾天禁止買股，於是與親友買了幾百張公司股票，作為長期投資之用，因此誤觸法令。

姚連地先前表示，對於自己不懂法律、誤觸法網，獲利所得約45萬餘元將會繳回，並對造成外界困擾致歉。

亞昕2020年11月25日發布重大訊息，表示以每坪550萬元賣出北市大安區精華地段250坪土地，交易金額為13.75億元，對象為佳穎精密企業，時任亞昕總經理姚政岳是佳穎董事代表人。

法網 股票

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