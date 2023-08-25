快訊

蘇拉颱風明天增強為中颱 最快「這時」發布海警影響台灣

WWE／傳奇摔角手心臟病發享年36歲 巨石強森心碎發文

今年的貨櫃輪旺季還是不夠旺？SCFI 運價指數連兩周下跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI貨櫃運價指數連續兩周下跌。（本報系資料庫）
SCFI貨櫃運價指數連續兩周下跌。（本報系資料庫）

今年的貨櫃輪旺季還是不夠旺，SCFI貨櫃運價指數連續兩周下跌，根據今（25）日出爐最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下跌17.22點至1013.78點，周跌幅為1.67%；其中四大主要航線表現，遠東到美西線依舊上漲外，其餘三大航線都下跌。

國內海運物流業者分析，雖然本周四大主要航線都是走跌，然而遠東-北美線運表現較強勁，只要能維持在每40呎櫃遠東-美西2000美元，遠東-美東3000美元水平，對於國內的海運業者來說都是好消息，以目前的運價變化分析，貨櫃輪的長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）及台驊（2636）等第3季的營收有望比前兩季好。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,006美元，較前一周上漲3美元，漲幅0.14%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,052美元，較前一周下跌58美元，跌幅1.86%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達802美元，較前一周下跌504美元，跌幅5.86%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1,455美元，較前一周下跌45美元，跌幅3%。

近洋線方面，其中遠東到日本關西每TEU（20呎櫃）較前一周跌3美元；遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）與前一周持平；遠東到東南亞每TEU與前一周下跌4美元，跌幅2.77%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌19美元。

法人分析，今年歐洲市場的旺季表現讓貨櫃輪業者失望，貨量增加速度太過緩慢，8月貨量較7月來好，跟過去的旺季相比，還是不夠強勁；北美線表現是相對強勁，運價守的很穩，對於貨櫃輪業者來說，能不跌就是好事。

航線

延伸閱讀

長榮、陽明 四檔啟航

長榮 今年拚賺逾一股本

SCFI運價指數連三漲 遠東到美西、美東線運價持續上漲

歐亞貨櫃輪業財報失色

相關新聞

獨家／鬼月嚇破膽！恐怖喜來登年繳2萬元 會員被追打還被要求道歉

臺北市喜來登大飯店寒舍美饌卡會員60餘歲易先生，8月19日中午與友人共6人，前往台北喜來登大飯店素可泰泰國餐廳午餐，因用餐開酒、停車費折抵遭刁難，對台北喜來登大飯店的服務表達需改善建議，不料，反引該飯店值班主管暴走，捶打桌面、大聲叫囂、攻擊咆哮，並當場表示，代表台北喜來登大飯店立場，不准易先生等一行人再進入台北喜來登大飯店消費，易先生心生恐懼，不忍受辱，憤而向中正一分局報案，並向本刊爆料投訴。

慘賠百萬如何翻身？張琨琳：「別輕忽小錢」

股票市場猛如虎，卻有許多年輕人憑藉著初生之犢的冒險精神投入股市。一畢業就進入外商銀行的張琨琳也曾有過一段如此年少輕狂的歲月。

泰山喊話還錢 街口胡亦嘉再回應：將檢舉財報不實

泰山（1218）昨（24）晚發布重訊，要求街口返還36億投資，今日街口金科董事長胡亦嘉再度列3點回應，胡亦嘉解釋，36億...

今年的貨櫃輪旺季還是不夠旺？SCFI 運價指數連兩周下跌

今年的貨櫃輪旺季還是不夠旺，SCFI貨櫃運價指數連續兩周下跌，根據今（25）日出爐最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價...

上半年捷運站房市買氣王 新埔站稱霸「平均一天賣逾一間房」

據實價登錄資料，盤點2023上半年台北捷運已通車雙捷運線交會站周邊房市價量表現。其中捷運新埔站以254件交易量奪冠，頭前...

鬼月裝潢心驚驚？信義房屋傳授注意事項 7月動工免煩惱

時值農曆7月，傳統民俗禁忌認為此時是鬼月，不論買房、買車或是喬遷裝修皆不適合。有網友於臉書社團中詢問自家裝潢動工卡到農曆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦