今年的貨櫃輪旺季還是不夠旺？SCFI 運價指數連兩周下跌

今年的貨櫃輪旺季還是不夠旺，SCFI貨櫃運價指數連續兩周下跌，根據今（25）日出爐最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下跌17.22點至1013.78點，周跌幅為1.67%；其中四大主要航線表現，遠東到美西線依舊上漲外，其餘三大航線都下跌。

國內海運物流業者分析，雖然本周四大主要航線都是走跌，然而遠東-北美線運表現較強勁，只要能維持在每40呎櫃遠東-美西2000美元，遠東-美東3000美元水平，對於國內的海運業者來說都是好消息，以目前的運價變化分析，貨櫃輪的長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）及台驊（2636）等第3季的營收有望比前兩季好。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,006美元，較前一周上漲3美元，漲幅0.14%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,052美元，較前一周下跌58美元，跌幅1.86%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達802美元，較前一周下跌504美元，跌幅5.86%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1,455美元，較前一周下跌45美元，跌幅3%。

近洋線方面，其中遠東到日本關西每TEU（20呎櫃）較前一周跌3美元；遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）與前一周持平；遠東到東南亞每TEU與前一周下跌4美元，跌幅2.77%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌19美元。

法人分析，今年歐洲市場的旺季表現讓貨櫃輪業者失望，貨量增加速度太過緩慢，8月貨量較7月來好，跟過去的旺季相比，還是不夠強勁；北美線表現是相對強勁，運價守的很穩，對於貨櫃輪業者來說，能不跌就是好事。