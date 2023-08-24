全新 TOYOTA 輕休旅YARiS CROSS 汰舊換新預購價67.5萬元起

傳言多時的 TOYOTA 新車終於證實。和泰車今（24）日宣布 TOYOTA 全新輕休旅車 YARiS CROSS 於全球首發後，即日起接受客戶預購 YARiS CROSS，等候車迷能及早預約入主，但也提早啟動國產都會休旅大戰。

在 YARIS 停產之後，後續車款的上市時程與新車售價受到各方矚目，同時也牽引國產小休旅的市場發展，和泰車在宣布 YARiS CROSS 新車售價之後，同級車包括 HONDA 的 H-RV、NISSAN 的 KICKS 都感受到壓力，此外即將上市的 MG ZS 也是同級競爭車款。在 YARIS CROSS 上市之後，和泰車在 TOYOTA 的休旅車款齊備，從較小車格的都會休旅 YARiS CROSS 到神車 COROLLA CROSS 到 RAV4，備齊休旅車款級距，對於和泰車的產品戰鬥力形成滿血型態。

和泰車表示，YARiS CROSS 除搭載1.5升 Dual VVT-i 引擎，並以4,310mm的車身大小、創造出458L的超大行李廂空間，讓 YARiS CROSS 在靈活操駕之餘、仍有絕佳的車室與行李廂空間。

和泰車強調，YARiS CROSS 延續 TOYOTA SUV 家族設計語彙，以流線的車身線條描繪出動感活潑的外觀。身為輕休旅車的 YARiS CROSS，以4,310mm車身長度及最大化軸距設計，打造出靈活的車身尺寸與最大化的車室空間，不僅讓車內乘客擁有舒適乘坐空間、更能擁有458 L的超大後行李廂。

在動力操控方面，YARiS CROSS 搭載全新調校的1.5升 Dual VVT-i 引擎動力，具有低速反應靈敏、高轉速動力充沛特性，搭配最小迴轉半徑5.2m設計，讓消費者能夠輕鬆自如的穿梭在都會巷弄中。

為全面守護消費者安全，YARiS CROSS 標配6SRS氣囊及 TOYOTA SAFETY SENSE 安全系統包含消費者重視的 ACC 全速域主動式車距維持定速系統、車道行駛輔助系統等主動安全配備。另搭載 BSM 盲點偵測警示系統(潮玩版)、RCTA 後方車側警示系統(潮玩版)等，最高搭載29項主、被動安全配備，兼顧駕駛者與乘客的乘坐安全。

此外，YARiS CROSS 搭載多項配備，包含提供後座舒適乘坐體驗的後座空調出風口(酷動、潮玩版)、讓消費者可便利使用的後行李廂足踢感應式電動啓閉尾門(潮玩版)，以及標配支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 連結的 Drive+ Link 智能車載系統。

在等級編成上，TOYOTA YARiS CROSS 提供享樂、酷動、潮玩版共三等級以滿足不同消費者需求。車色選擇上，提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種外觀車色供消費者選擇。正式上市前將以汰舊換新預購價67.5萬元起接受顧客預先下訂(多退少不補)。