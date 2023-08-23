扛台灣防疫重任 「新型流感疫苗預購案」國光生技得標

國光生技宣布，衛福部疾管署新型流感疫苗預購協議採購案，由國光生技得標，當新型流感疫情爆發，這項預採購案可確保台灣在最短時間內取得疫苗。

作為台灣唯一加入WHO流感疫苗供應任務的疫苗廠，能在第一時間取得新型流感病毒株，並擁有新流感疫苗研發及生產能力，國光生技表示，將立即啟動新流感疫苗研發和生產計畫，為防疫做出貢獻。

國光生技營運長張金全表示，國光生技致力於國際接軌，早在2012年就加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組（IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force）」，與Sanofi、GSK等19個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員，會員能參與WHO每年季節流感疫苗病毒選株會議，在第一時間獲得全球最新流感病毒監測資訊，並迅速取得新流感病毒株，與國際大廠經驗交流。

國光生技指出，近年來國光已針對新型流感疫苗進行研發，建立在過去的基礎上，這項預採購案提供國光持續練兵的機會，精進生產技術和製程；國光也對新型流感疫苗的供應充滿信心。

國光表示，目前每年生產的四價流感疫苗內含四種流感病毒（依當年度WHO建議為2種A型流感及2種B型流感病毒），而新型流感疫苗為單一流感病毒株的生產，只要取得新流感病毒株，並完成臨床及法規要求，國光有信心能在六個月之內逐批生產，滿足國人防疫需求。

國光生技表示，國光四價流感疫苗不僅每年供應台灣五成以上公費流感疫苗，也已在泰國、中國取得藥證並銷售，今年可望持續透過藥證申請，拓展亞洲市場；另外，國光密切關注南半球流感疫苗市場，已有合作夥伴積極洽談中，在北半球流感疫苗生產、銷售的基礎上，將跨足南半球流感疫苗市場。

國光生技董事長詹啟賢也說，身為本土疫苗廠，當台灣有緊急需求時，國光生技一定優先提供全民所需疫苗，善盡社會責任，致力於落實生產在地化、市場國際化，這也是新冠疫情帶給全球疫苗產業的啟示。