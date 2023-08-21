豐興廢鋼、鋼筋每公噸漲200元 廢鋼新價四個月新高

豐興（2015）21日廢鋼、鋼筋每公噸各漲200元，廢鋼表價每公噸1.13萬元，創四個月新高。

上市鋼廠主管表示，隨著美元強勢、新台幣續貶，國際鋼鐵原物料採購成本高漲，鋼筋、型鋼等建築用鋼易漲難跌。

豐興經理莊文哲表示，近期廢鋼與鐵礦行情普遍上揚，上周美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼小漲為383美元，美國貨櫃廢鋼漲至368美元，澳洲鐵礦砂自每公噸105.65美元漲至109.75美元。

21日豐興業務會議拍板，國內廢鋼與鋼筋基價每公噸上漲200元，型鋼平盤。廢鋼收購價每公噸1.13萬元，鋼筋1.97萬元，型鋼平盤維持在每公噸2.63萬元。

中鋼（2002）專家指出，關注到豐興廢鋼價格漲到近四個月來最高，鋼筋行情可望跟進，但由於市場需求仍淡，對後市保守以對。