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獨家／ETC系統營運期將屆滿 遠通有望取得10或15年新約

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
交通部所屬第一個大型BOT案－高速公路電子收費系統（ETC）營運期將屆滿，負責建置營運的遠通電收擁有優先議約權。聯合報系王彥鈞／攝影
交通部所屬第一個大型BOT案－高速公路電子收費系統（ETC）營運期將屆滿，負責建置營運的遠通電收擁有優先議約權。聯合報系王彥鈞／攝影

交通部所屬第一個大型BOT案－高速公路電子收費系統（ETC）營運期將屆滿，負責建置營運的遠通電收擁有優先議約權，遠通向交通部高速公路局提出新的投資計畫書已審核過六次，9月中將再召開投資計劃書審核會議，會中有望通過遠通投資計畫書，遠通將可取得10或15年的新約，順利的話今年底將簽署新約，成為台灣第一個大型BOT（興建、營運、移轉）案合約期滿重新完成議約的首例。

高公局官員坦言，確實已完成多次審核遠通電收新的投資計畫書，並要求進行修改，基本上其提出的營運、技術、財務等計畫書都沒有問題，預定9月中旬會邀集學者專家，召開第七次的投資計劃書審核會議，若無意外，應會順利通過。

官員說，遠通在新的投資計畫書中有提出延長合約10年和15年兩個方案，兩方案對於未來高速公路電子收費系統都會持續投資軟硬體，並維持扣款的可靠度與準確度，差別就在於延約十年的扣款委辦服務費較高，延約15年則較低。

官員表示，投資計畫書審核會議通過後，會討論給予延約多長的時間，原則上今年底前雙方應可簽署新的營運合約。

據指出，因ETC為BOT案，營運期滿遠通必須無償將所有資產送給政府，高公局已對ETC進行資產總檢查，並確認這套系統仍然堪用，只是未來須持續維護和進行系統提升而已，雙方簽署新合約後，遠通電收會持續投資，對ETC的系統維護和系統提升。

據了解，遠通自2003年設立後，因扣款的車上單元（OBU）價格太貴，引發不少車主抵制，造成其裝設率偏低，連帶扣款比例未能達到合約要求，一度被高公局罰款，甚至差一點被政府收回，後來遠通改採較便宜又好用的eTag，才大幅提高安裝率和使用率，但也因此至2015年底累積虧損多達45億元。

遠通為健全財務結構，於2016年辦理減資消除虧損，資本額從64.5億元減為30億元，雖然近幾年有獲利，但若還原減資金額，到2022年底累積虧損仍有24.6億元。遠通預估至2025年ETC營運期結束時，投資虧損金額約為16.6億元。

遠通 高速公路

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