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SCFI運價指數終止連三漲、周跌幅1.2% 僅美東線續漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌12.54點至1031點。（本報系資料庫）
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌12.54點至1031點。（本報系資料庫）

根據今(18)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌12.54點至1031點，周跌幅為1.2%，SCFI貨櫃運價指數終止連續三周上漲轉下跌；其中四大主要航線還是以北美線較強，遠東到美東線運價持續上漲，其餘都下跌。

物流業者認為，今年的貨櫃輪旺季還是不夠旺，所以運價漲勢的力道也會受阻，北美市場比歐洲市場需求來的強勁，基本北美會維持在每20呎櫃遠東-美西2000美元，遠東-美東3000美元水平。

今年歐洲市場的旺季表現讓貨櫃輪業者失望，貨量增加速度太過緩慢，8月貨量較7月來好，跟過去的旺季相比，還是不夠強勁，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達852美元，較前一周下跌74美元，跌幅7.99%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,500美元，較前一周下跌7美元，跌幅0.46%。

北美線表現是相對強勁，運價守得很穩，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,003美元，較前一周下跌14美元，跌幅0.69%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,110美元，較前一週上漲39美元，漲幅1.26%。

近洋線方面，其中遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)與前一周下滑6美元；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周下滑14美元；遠東到東南亞每TEU與前一周上漲4美元，漲幅2.85%；遠東到韓國每TEU較前一周持平。

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