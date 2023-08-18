觀光業8成5看好景氣 但只有五成五打算下半年徵才

疫情解封後，觀光旅宿業的業績持續回升，但缺工成了復甦的最大阻礙，讓業者生意上門卻賺不進口袋。觀光局統計，目前光是旅館業人才缺口就有1萬人，嚴重到交通部擬撥款10億元發放為期1年的薪資補貼促進就業，在政策的支持下，觀光旅宿業者徵才現況如何？

1111人力銀行「觀光業徵才現況調查」發現，觀光產業對於今年景氣抱持正面態度的企業高達8成5，但詢問業者下半年是否開缺徵才，結果顯示只有5成5的企業有徵才意願，主要目的在於補足疫情流失人力、例行性徵才，而且星級飯店、主題樂園及飯店商場人力急缺。但是旅行社及民宿業者則保留能量先觀望，徵才意願大不同。

調查發現，觀光產業對於今年景氣抱持正面態度的企業高達8成5，包括對景氣樂觀看待47.3%以及認為景氣持平37.9%，只有14.8%的企業對景氣感到悲觀，對於景氣的穩定回升的看法，也促使業者在人員的編制上開始逐步回補人力，和疫情前相比，人力編制持平的企業占54.1%、人力增加占35.1%。

看好景氣比率高，但詢問業者下半年是否開缺徵才，結果顯示只有5成5的企業有徵才意願，主要目的在於補足疫情流失人力、例行性徵才，除了傳統徵才淡季的因素，但同為觀光產業，不同業態也出現不同的求才步調，進一步交叉分析發現，產業中徵才意願最高的依序為星級飯店、主題樂園、飯店連動之商場、觀光工廠，而意願相對較低的則有旅行社、民宿業者。

為了補齊人力，調查發現業者最想找的是全職工作者，主要的缺口多為基層人員，包括房務人員、第一線櫃檯服務人員、廚師、業務人員、內勤客服等。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，從疫情之初三級警戒期間完全停擺，疫情最嚴峻時，全台有5萬9千人放無薪假，直到去年底國境解封前後，觀光產業才開始恢復最快的國內旅遊，在解封前景點就出現報復性出遊，包括星級飯店、主題樂園、飯店連動之商場以及觀光工廠等，都以極快的速度爆發出遊人潮，讓疫情期間人力緊縮的觀光業者，瞬間面臨無人可用的困境。

曾仲葳分析，除了部分業態找不到生力軍，長達三年的疫情也讓觀光產業在擴張前會先選擇保留退路，特別是資本財力不夠雄厚的中小企業，像是從事專門接待國際觀光客的旅行社，因為團客還沒有全面開放，看不到收入，儘管旅宿業無薪假人數從年前的高峰逐漸收斂，但業者多選擇先觀望，以現有人力維持業務，另外像是業務規模不大的民宿業者，人力可以由自家人支援，要轉為徵才，還需要一點時間。