憂打房迫7成建商退出市場 全台建築公會集會籲推青年安心貸款2.0

政府連串打房政策衝擊房市，台中市不動產開發公會今邀集全台19個縣市公會舉辦「為產業發聲」記者會，抨擊政府錯誤的打房政策是房價高漲的元凶，要求中央應將5年來超徵的1.1兆元稅金真正用之於民，推行「青年安心貸款2.0版」，提高貸款成數至9成、額度至1千2百萬、利息降至1％，真正照顧首購族。

央行日前祭出「第二戶限貸令」及平均地權條例子法修法等政策，引發建築業強烈不滿，大台中不動產公會6月在會員大會中提案，決議聘請律師提告中央違法。經邀請10名律師、專家與全台各公會討論，決定先提出長達18頁的陳情書。

台中市不動產開發公會理事長王至亮說，陳情書將於18日送交中央，陳述央行頒布的法規命令未盡周延，且針對公司法人購置住宅貸款限制不能有寬限期、以自然人持有房貸戶數作為貸款限制等規範不合理，要求央行依照憲法及行政法原則全面修正對不動產抵押貸款的規定，若中央未來仍未有明確回應，將會有下一波動作。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄則說，政府一連串打房，導致上半年房屋移轉棟數減少17.5％，這情況非常不樂觀，如果建築業再不發聲，將走到最後一步，建築業者有7成必須被迫退出市場。

他感嘆，從奢侈稅到房地合一等，這幾年房價持續飆漲，很大原因是打房政策造成。現在市況下，連投資客要拋售都很困難，重稅與缺工缺料，才是墊高房價的主要原因。政府喊居住正義，年輕人跟著附和，但實際上受傷害的就是這些買不起房的年輕人。

桃園市不動產開發公會理事長劉守禮說，房價上漲是政府錯誤政策造成，政府用高房價打壓建商、開發商，這個方向是不對的，抓住建商猛打，就像不帶槍的流氓。

台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫和台南市不動產開發公會理事長郭建志都說，居住正義是政府應該做的，應該將超收的稅金用來補助居住正義，真正將這筆錢用之於民，把「青年安心貸款精進版」進化至2.0版，將原訂的1.775％利息降到1％，貸款額度則從1千萬元調高至1千2百萬，貸款成數也應自8成提高到9成，真正照顧首購族。