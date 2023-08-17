睽違四年 台北車展重返南港展覽館
【2024 台北新車暨新能源特展】於 2023/12/28~2024/1/1，為期五日在南港展覽館一館開展。本屆車展由台北市汽車代理商業同業公會主辦，現場規模逾千格展位，匯集歐、美、日、台四大車系超過20個汽車品牌炫麗展 出，也是台灣規模最大的車展。
今年車展推出六大亮點：『王者歸來 蓄勢待發』、『年度新車 華麗展演』、『新能低碳 體驗新技』、『智能移動 安全駕駛』、『商用夥伴 重磅登場』、『掌握趨勢 迎接未來』，參展車商品牌精心規劃，展出年度新車及新能源車，並因應全 球電動化車輛新世代到來，規劃充電設備服務專區，展示更高效儲能及多元減碳能源應用技術，內容精采，絕對是車界年度盛事。
原訂每兩年舉辦台北國際新車大展，因疫情停辦一屆，今年迎來全球疫情解封， 經車展籌辦委員會努力不懈，積極促成【2024台北新車暨新能源車特展】。為回饋長期支持台北車展的民眾，並回應支持車展的廣大粉絲群，特別推出早鳥限時優惠票$180元(原價$250元)，限量一萬張，將於8/15中午12點準時在車展活動官網開賣。主辦單位再加碼，凡購票民眾即可享有 GOGORO 電動機車(市價57,980元)抽獎資格。
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