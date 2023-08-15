建案賣不動！ 全台快銷案年減逾六成、高雄僅2案

受打炒房、升息衝擊，不只房市冷，建案也越賣越久，根據591新建案調查近兩年六都、新竹縣市快銷案，發現今年上半年全台僅有35筆快銷案，較去年同期近百筆的水準直接腰斬，年減幅超過六成。

各縣市以高雄衰退最多，去年同期還有15筆快銷案，今年卻僅剩下2筆，年減幅直逼九成；另外雙北、桃園、新竹及台南快銷案數量也紛紛跌落至個位數，跌幅約一至五成。

591新建案分析，前幾年市場熱絡，建案去化速度快，但隨著各縣市房價水漲船高，不僅新竹以北地區漲幅超過一成，中南部亦逐步站穩3字頭高點，加上市場變天，目前能順利銷售的建案不是促銷方案夠有感，就是本身在區域擁有價格優勢甚至是銷售戶數少，才有辦法在不景氣中殺出重圍。

以台北市來看，由於房價基期高，目前新案成交單價已突破每坪120萬，年漲幅逾一成，買方猶豫期本就相對較久，除非建案本身擁有特殊亮點。像位在大同區的「合砌埕家」，便因周遭建案開價平均已站穩百萬，而該建案開價約落在9字頭，在比價效應下吸引買方出手，因此從開案到完銷僅花費2個多月。

案量充沛的新北市，今年上半年快銷案並未如預期般多，主因便是區域推案水位過高，加上進場建案量體大、競品多且價格又維持高檔，新案行情年漲7萬衝破每坪50萬大關，去化自然得花更多時間。

桃園今年快銷案大多都屬量體有限的中小型個案，分布在房價基期低的龍潭、觀音地區為大宗。值得一提的是，龜山區A7重劃區「大亮波波」，雖然社區擁有近2百戶量體，但因主打低總價、低首付，仍能吸引年輕首購族出手，順利在3個月內完銷，在一片不景氣中顯得突出。

新竹去年上半年有多達30筆快銷案為全台最多，不過今年同期卻驟降至6筆，年減高達八成。當地市調指出，高房價正是當地銷況放緩的原因，資料顯示，當地新案成交單價從每坪40萬上漲至45.9萬，精華區塊更動輒6、7字頭，讓不少自住客寧願選擇到遠一點的新豐、湖口等蛋白區置產，以面積更大的透天產品來取代市區大樓。

台中這兩年因房市發展過熱，加上捷運通車後利多出盡，整體熱度平平，快銷案數量變化不大。從資料來看，4筆快銷案位於烏日區「宏固里蘊」、大雅「墅大雅」等地，皆落在價格親民的蛋白區，反觀一級戰區如西屯、北屯等地，銷況在「供給高、房價高、利率高」三高衝擊下則顯得相對安靜。

南二都去年上半年受科技題材鼓舞，房市旺到不行，但隨著台積電光環褪去，市場激情不再，以台南來說，目前新案行情每坪已見3字頭，高房價也逼得買方轉往佳里、西港等蛋白區塊，進而加速當地建案如「有巢室」、「河韻」等透天案的去化速度。