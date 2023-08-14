首座5G自動化碼頭 長榮海運高雄港第七貨櫃中心啟用

長榮海運高雄港第七貨櫃中心於今(14)日舉辦啟用典禮，以「共榮港灣･領航登峰」為願景，期望正式啟用後，可帶動南臺灣產業加速起飛，成為航運界智慧碼頭的新指標。

長榮海運以自動化的智慧貨櫃中心為目標，在高雄港第七貨櫃中心共配置24部橋式機，其中19部為全國首批遠端遙控無人橋式機，60部全自動化無人門式機，以及24道臺灣規模最大的貨櫃車智慧化通關進出車道等設備，並導入獨立5G系統、光纖、物聯通訊網(IoT)覆蓋全場，搭配公司自行開發的智慧化櫃場作業系統(EMCTOS)、光學文字辨識系統(OCR)，以及全區即時用電監控系統等人工智慧系統，同時透過電子門禁嚴密管控、超過600支CCTV即時監控及建置電子脈衝圍籬等全區智能化安防系統，提升經營效益及確保人員、貨物安全，讓高雄港第七貨櫃中心成為世界最先進的貨櫃中心之一。

因應國際航運業發展及船舶大型化趨勢，該貨櫃中心配備5席水深達18公尺的貨櫃碼頭，岸堤長度達2415公尺，更有16座高達55.5公尺的遠端遙控橋式機，此橋機展臂後可作業25排寬的超大型貨櫃船，有效提升大型貨櫃輪的港邊作業效能。

5座碼頭分成兩期完工啟用，第一期啟用S5-S3B等2.5座碼頭及貨櫃場設施，第二期預計於明年7月啟用營運，屆時第七貨櫃中心總面積可達149公頃，重櫃儲量89238TEU，空櫃儲量43656TEU，足以讓4艘全球最大的2.4萬TEU級超大型貨櫃船及2艘支線船同時停靠作業，成為全臺第一座也是臺灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，作業量能預計最高可達每年650萬TEU，有助於鞏固高雄港於全球貨櫃運轉的樞紐地位。

今天的啟用典禮邀請行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、高雄市長陳其邁、臺灣港務公司董事長李賢義、長榮海運董事長張衍義及總經理謝惠全共同見證。