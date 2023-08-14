中華工程斥資136億元打造AI新重鎮 雲宇宙AI園區強勢登場

中華工程（2515）響應新北市政府工業區都市更新政策，於土城區斥資136.36億元打造「中工雲宇宙AI園區」，總樓地板面積約10.5萬坪，規劃興建地下五層、地上16層，預計創造1萬2,900個就業機會，提供產業273個優質生產單元。全棟規劃結合ESG四大主題，環境永續、AI智能、健康安全、共享循環，打造環保又科技的時尚風格。

「中工雲宇宙AI園區」今（14）日於土城工業區盛大舉辦上梁典禮，新北市長侯友宜到場祝賀，侯友宜表示，全台有五分之一工業產值在新北，工業區面積卻僅占全國的5%，顯示土地稀缺的問題，市府為解決此困境，以「新增產業用地」和「活化既有工業區」兩大策略，推動整體開發、報編產業園區、工業區都市更新與工業區立體化等四大工具，來解決缺地問題。

侯友宜說，藉由開發新莊知識產業園區、台北港產業專用區、國際AI+智慧園區、五股、泰山楓江、大柑園及報編新店寶高等產業園區，提供832公頃產業用地；更透過60件工業區立體化及50件都更案，提供約93萬坪樓地板面積，解決產業面臨窘境，活絡地方經濟，為產業轉型奠定良好基礎。

中華工程董事長周志表示，中華工程自1970年開始興辦工業區相關業務，截至目前已開發高達37處工業區，整體開發面積約8,656公頃，進駐廠商多達6,000餘家，為台灣工業區開發之領導品牌。此次打造先進的人工智慧園區，吸引高科技、智慧製造、智慧物流等產業進駐外，也將成為土城工業區中量體最大的地標建築，之後將持續與市府攜手合作，致力完成雲宇宙AI園區招商。