快訊

中央擬先開放旅外陸客來台 觀光業者怒批「脫褲子放屁」

站在歐洲看亞洲 這裡的旅遊體驗超特別

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
到伊斯坦堡眺望博斯普魯斯海峽的最佳地點，就屬加拉塔塔樓了，這座塔可說是伊斯坦堡天際線上最著名的建築物，這個塔位於歐洲，站在塔上可說是「站在歐洲看亞洲」，既新鮮又有趣。記者楊文琪/攝影
到伊斯坦堡眺望博斯普魯斯海峽的最佳地點，就屬加拉塔塔樓了，這座塔可說是伊斯坦堡天際線上最著名的建築物，這個塔位於歐洲，站在塔上可說是「站在歐洲看亞洲」，既新鮮又有趣。記者楊文琪/攝影

念過世界地理都知道，土耳其的博斯普魯斯海峽是歐亞兩大洲重要的通道，很多貨物都須通過這個海峽運送，俄烏戰爭開打後，這個海峽的重要性更為凸顯，而到土耳其旅遊，可以直接走進地理課本，從歐洲看亞洲，或是搭船橫跨歐亞兩洲，親身感受這種奇特的體驗。

土耳其第一大城伊斯坦堡有2,000萬人口，是土耳其第一大城，而且是東羅馬帝國／拜占庭帝國和鄂圖曼帝國的古老首都，在當代文化與古老傳統融合下，是一個充滿魅力的城市，走到老城區到處是古蹟，特別是伊斯坦堡是一個橫跨歐亞兩洲的城市，來到這裡可以體驗一隻腳踏在亞洲，另一隻踩在歐洲。

除了腳踏兩大洲，到伊斯坦堡眺望博斯普魯斯海峽的最佳地點，就屬加拉塔塔樓了，這座塔可以說是伊斯坦堡天際線上最著名的建築物，最初是由一群主要來自熱那亞的義大利移民於1384年建造，主要作為防禦性建築，後來被指定為歷史遺址，來這座城市旅遊，一定要到此打卡參觀，因為這座高66.9米的塔是當地著名的旅遊勝地，可以從露臺上欣賞到伊斯坦堡壯觀的360度景色。

站在塔的觀景層可以俯瞰城市街景和繁忙的博斯普魯斯海峽，特別是這個塔位於歐洲，站在塔上可說是「站在歐洲看亞洲」，既新鮮又有趣。而博斯普魯斯海峽將伊斯坦堡一分為二，城市的一半位於亞洲，另一半位於歐洲。這條海峽在某些地方僅相距500米，搭船遊覽河岸的兩大洲沿岸建築和景色，以及獨特的深黑色海水，相當暢快。

結束加拉塔塔樓的參觀，走出來便是獨立大街，它在歷史上被稱為佩拉大街的這條街道位於貝約盧（Beyoğlu）區，擁有許多著名的新古典主義拱廊，有各種精彩的商店、眾多餐廳、酒吧、土耳其酒館“meyhanes”、糖果店、糕點店、酒吧、博物館、藝廊、舞臺和電影院。

幾個世紀以來，獨立大街一直是這座城市充滿活力的文化和藝術生活樞紐，也是獨特的地標。它的象徵是標誌性的鮮紅色、讓人懷念的歐式輕軌（街頭）電車，旅客隨時可以在它停止時貼身拍照，輕軌電車穿過街道中央，行駛時會有鈴鐺聲提醒旅客注意安全，而獨立大街上有許多歷史建築，包括聖安東尼教堂、加拉塔薩雷高中和納爾曼利客棧，一個世紀以來一直是伊斯坦布爾的文化和藝術中心，很值得遊覽。

獨立大街一直是這座城市充滿活力的文化和藝術生活樞紐，也是獨特的地標。它的象徵是標誌性的鮮紅色、讓人懷念的歐式輕軌（街頭）電車，旅客隨時可以在它停止時貼身拍照。記者楊文琪/攝影
獨立大街一直是這座城市充滿活力的文化和藝術生活樞紐，也是獨特的地標。它的象徵是標誌性的鮮紅色、讓人懷念的歐式輕軌（街頭）電車，旅客隨時可以在它停止時貼身拍照。記者楊文琪/攝影
土耳其的博斯普魯斯海峽是歐亞兩大洲重要的通道，很多貨物都須通過這個海峽運送，到土耳其旅遊，猶如直接走進地理課本中。記者楊文琪/攝影
土耳其的博斯普魯斯海峽是歐亞兩大洲重要的通道，很多貨物都須通過這個海峽運送，到土耳其旅遊，猶如直接走進地理課本中。記者楊文琪/攝影
獨立大街擁有許多著名的新古典主義拱廊，有各種精彩的商店、眾多餐廳、酒吧、土耳其酒館“meyhanes”、糖果店、糕點店、酒吧、博物館、藝廊、舞臺和電影院，是當地和外國旅客相當喜愛的遊覽地區。記者楊文琪/攝影
獨立大街擁有許多著名的新古典主義拱廊，有各種精彩的商店、眾多餐廳、酒吧、土耳其酒館“meyhanes”、糖果店、糕點店、酒吧、博物館、藝廊、舞臺和電影院，是當地和外國旅客相當喜愛的遊覽地區。記者楊文琪/攝影

伊斯坦堡 土耳其

延伸閱讀

中國翼龍3無人機出局 沙烏地阿拉伯轉頭和土耳其簽下大單

NBA／去年在騎士先發25場 馬刺裁掉前鋒史蒂文斯

NBA／試圖解放進攻空間 傳騎士開放交易禁區巨人艾倫

世界美聲齊聚台北合唱音樂節 土耳其人聲團隊首次來台

相關新聞

年減6成！專家曝房市重災區「接盤俠所剩無幾」

今年以來房市急速冷卻，元宏不動產加值服務平台彙整六都資料，去年上半年交易火熱、建物買賣移轉800棟以上行政區中，今年上半...

爛尾樓損害消費者權益 消基會籲有優先受償權

台北市北投區近日有建案遭列警示建案，消基會今天說，建案價金信託專戶剩餘財產恐遭中下游廠商列入受償分配，消費者可取回的價金...

獨／0.6公頃大都更 板橋國光段40年老公寓翻新21層大樓

新北市板橋區多處社區有危老建築，包括香社里、香雅里在內55筆國光段土地，將開始推自辦都更，土地面積達6695.64平方公...

湖子內區段徵收完售嘉市進帳逾60億 休閒區標售中央為這原因喊停

嘉義市政府新開發湖子內區段徵收住宅、商業區完售，新建房屋店面林立，有如新市鎮蛋黃區，8年前開發完成每坪10萬元，至今地價...

板橋國光段都更有優勢 房仲：拉近與江翠北DE區價差

新北市板橋區香社里、香雅里在內55筆國光段土地，將推民辦都更，土地面積達6695.64平方公尺，要將40年屋齡老公寓翻新...

代銷龍頭海悅：房市進入「房價新平衡時期」

不動產代銷產業龍頭海悅（2348）11日發布第二季財報指出，全球經濟趨緩，台灣健全房市政策依舊，以致台灣房市進入「房價新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦