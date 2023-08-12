站在歐洲看亞洲 這裡的旅遊體驗超特別

念過世界地理都知道，土耳其的博斯普魯斯海峽是歐亞兩大洲重要的通道，很多貨物都須通過這個海峽運送，俄烏戰爭開打後，這個海峽的重要性更為凸顯，而到土耳其旅遊，可以直接走進地理課本，從歐洲看亞洲，或是搭船橫跨歐亞兩洲，親身感受這種奇特的體驗。

土耳其第一大城伊斯坦堡有2,000萬人口，是土耳其第一大城，而且是東羅馬帝國／拜占庭帝國和鄂圖曼帝國的古老首都，在當代文化與古老傳統融合下，是一個充滿魅力的城市，走到老城區到處是古蹟，特別是伊斯坦堡是一個橫跨歐亞兩洲的城市，來到這裡可以體驗一隻腳踏在亞洲，另一隻踩在歐洲。

除了腳踏兩大洲，到伊斯坦堡眺望博斯普魯斯海峽的最佳地點，就屬加拉塔塔樓了，這座塔可以說是伊斯坦堡天際線上最著名的建築物，最初是由一群主要來自熱那亞的義大利移民於1384年建造，主要作為防禦性建築，後來被指定為歷史遺址，來這座城市旅遊，一定要到此打卡參觀，因為這座高66.9米的塔是當地著名的旅遊勝地，可以從露臺上欣賞到伊斯坦堡壯觀的360度景色。

站在塔的觀景層可以俯瞰城市街景和繁忙的博斯普魯斯海峽，特別是這個塔位於歐洲，站在塔上可說是「站在歐洲看亞洲」，既新鮮又有趣。而博斯普魯斯海峽將伊斯坦堡一分為二，城市的一半位於亞洲，另一半位於歐洲。這條海峽在某些地方僅相距500米，搭船遊覽河岸的兩大洲沿岸建築和景色，以及獨特的深黑色海水，相當暢快。

結束加拉塔塔樓的參觀，走出來便是獨立大街，它在歷史上被稱為佩拉大街的這條街道位於貝約盧（Beyoğlu）區，擁有許多著名的新古典主義拱廊，有各種精彩的商店、眾多餐廳、酒吧、土耳其酒館“meyhanes”、糖果店、糕點店、酒吧、博物館、藝廊、舞臺和電影院。