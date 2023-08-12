37.5萬張持股…長榮海運賣長榮航 傳張國政接手

長榮集團搶經營權大戰落幕後進入分家階段，長榮海運十一日公告採鉅額交易方式出售手中持有長榮航空股票，將賣掉三十七點五萬張，以昨日收盤價格計算，需斥資一百三十三億元。

專家指出，因是採用鉅額方式，推估是談好特定對象。市場揣測是張家老三張國政出手增加長榮航空持股。

心心念念航空事業的張國政主要股權基礎都來自長榮國際（ＥＩＣ）股權，但張國政不僅要買下老大在ＥＩＣ的股權，也要買下老大在長榮海運與長榮鋼鐵持有長榮航空的股權，斥資數百億元跑不掉。

相關人士日前即言，近期啟動ＥＩＣ解散分產，等老三買齊長榮航的股權後，經營權才會有所變動。昨長榮航空申報，董事長榮海運將採用鉅額方式賣出長榮航空約三十七點五萬張。