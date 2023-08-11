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迎接「薪」生活 楠梓及前鎮科技產業園區釋出200職缺

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

加工出口區管理處為加速廠商及求職者更便利的媒合面試，將於前鎮及楠梓科技產業園區接力辦理2場次徵才，多家知名大廠提供200個工作機會，徵才日期分別在8月15日及18日，歡迎想要求職及轉職需求的朋友，前來現場徵才找到「薪」生活！

第一場徵才活動於前鎮科技產業園區辦理，加工處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心將於8月15日上午9時30分至11時在該分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動，現場有華新科技、晶傑達及竹路等3公司，職缺項目包括設備技術員、工程師等近24個名額。此外，各家廠商還提供各種員工獎勵如三節獎金、年終獎金或生日禮金等。

第二場徵才活動則於楠梓科技產業園區辦理，加工處與高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務臺合作於8月18日上午9時30分在楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區經二路15號）舉辦徵才活動，計有日月光、華泰電子、楠梓電子、長華、萬寶至及迅束等6家公司。

應徵項目包括設備維護/製程/軟體/生產計劃/機械設計/QAE品保/專業清潔/模具設備組裝/沖壓模具設計工程師、業務專員、採購專員、資材人員、生產線儲備幹部/組長、生產助理員作業員、清潔員等176個職缺，各家公司制度完善、福利優厚，提供求職者多樣的選擇！

加工處進一步表示，新鮮人求職有獎勵，勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」自7月1日起推動實施，鼓勵青年積極求職，鎖定年齡15至29歲、未在學且未就業連續達90日以上者，協助從事非典型工作的青年強化求職準備，轉換職場，符合資格的新鮮人，即日起可於「台灣就業通」網站「初次尋職青年穩定就業計畫」專區提出申請。

徵才活動 求職

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