商總會員大會 許舒博再籲兩岸觀光解封

全國商業總會今舉行會員大會，理事長許舒博表示，我國自去年10月邊境打開後，內需產業終於迎來曙光，力拚復甦，對內，商總除全力協助產業重振雄風，加快復甦的腳步外，對外也積極組團出訪找商機，拓展國際市場。

許舒博表示，服務業是台灣經濟活動的主體，總產值占全部比重超過6成，就業人口比例高達6成，是推動台灣經濟成長的重要引擎。近年來受到新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、物價通膨等影響，為企業帶來諸多不確定性與經營壓力，也造成服務業成長動能幾乎熄火。

許舒博觀察，疫後服務業振興，最大的問題就是產業缺工，飯店有訂單沒有服務生，接不了尾牙、春酒的大單；旅行社有商務或觀光團，沒有導遊、鋪床工和遊覽車司機，也做不成生意，更遑論原本熱鬧的景區，仍有許多掛著「出租」的店面，內需服務業要回到原本榮景，還有一段路要努力。

許舒博表示，台灣經濟以出口為導向，近年來政府雖努力推動新南向政策，但根據經濟部統計，去年我國第一大出口市場和進口市場皆為大陸，占整體出口比重38.8%、進口比重20%；而東南亞國協為出口第2大市場，占整體出口比重16.8%，不到大陸的5成；進口排名為第3大市場，占整體進口比重12.6%，約為大陸的6成，顯見大陸仍為我國最重要的貿易夥伴，兩岸經貿能否正常發展，將是穩定台灣經濟成長的重要關鍵之一。

許舒博呼籲，大陸為我最大的貿易市場，這是個不爭的事實。兩岸經貿發展關係著兩岸人民的福祉，是政府不能逃避，也必須努力解決的問題。期盼兩岸領導人一定要運用大智慧來處理兩岸問題，也期盼兩岸觀光旅遊能夠盡快解封，活絡人流，恢復原本交流的榮景。

許舒博更說，台灣中小企業營運9成靠內銷，若是能打開外銷的市場，台灣經濟將可大幅度的跳躍成長。

許舒博強調，今年是服務業重振雄風的一年，身為商總理事長，協助解決會員企業經營問題及推動產業發展是責無旁貸的使命，除了協助產業站穩內銷市場外，商總也將全力佈建全球商貿網絡，帶領服務業力拚外銷，大步開拓國際市場新藍海，推動台灣經濟跳躍式成長。