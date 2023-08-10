竹、南中古屋 5年漲80%

近幾年全球資金潮、台灣經濟佳，帶動中南部房價高漲，不只新屋單價飆高，連中古屋房價也全面被帶動。永慶房產集團統計近五年七大都會區各屋齡帶的房價漲幅，其中新竹縣市、台南市中古屋房價漲幅最劇，新竹屋齡三十年以下的房屋單價全面上漲六成以上，屋齡十至二十年間的房屋漲幅更是衝上百分之八十六，而台南三十至四十年屋齡帶的房價漲幅也超過百分之八十。

觀察七大都會區各屋齡帶房屋近五年房價漲幅，桃園以南各大都會區，幾乎都有三成左右漲幅。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹、台南兩地房價漲幅最為劇烈，除受到科技園區發展帶動，住宅需求大增，加上在地房市供給趕不上需求、以及過去房價基期較低，使得中古屋、老宅房價飆出明顯漲幅。

其中新竹縣市漲幅最猛烈，除屋齡四十年以上的房屋因交易量稀少，致房價漲跌幅偏向個案表現外，屋齡三十年以下房價漲幅全面突破六成，屋齡十年以下和十至二十年房屋漲幅更來到驚人的百分之六十六點九和百分之八十六點五，名列七大都會區之最。屋齡三十至四十年者，也有高達百分之五十二點七漲幅。

台南屋齡十年以下和十至二十年房屋單價漲幅分別為百分之五十五點九和百分之六十一點四，兩者皆列七都第二，僅次新竹，屋齡二十至三十年的房價漲幅高居百分之六十五點四，屋齡三十至四十年者更飆上百分之八十點四，漲幅位居七大都會區第一。

全國今年第一季住宅買賣移轉案件平均屋齡二十七．七九年，其中台北市平均交易屋齡三十三點六一年，高達百分之四十五交易標的是四十年以上透天厝和公寓、華廈，屋齡偏高、人口密集加上土地價值高，因此被民眾期待可都更。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也說，隨房屋愈來愈老舊，政府積極推動危老與都更改建。不過即使政策與程序上一直改善，最終還是要回到屋主與地主共識。現在仍以所有權人較少的較易推動，大多數公寓因土地持分少、加上造價大漲，能順利改建的困難度很高。

危老改建由於過去兩年造價大幅上揚，若開發商進場整合，原地主或屋主分配的比例可能沒有以前多，甚至過去已經談好個案，也可能因造價大幅上揚，造成推動困難。

都更案也耗時。安信建經總經理張峰榮指出，不論老舊住宅或商辦，重建後最大利基點是增加更多容積及使用空間，但都更案往往因流程耗時令人卻步。

陳金萍提醒，隨著全球景氣下修，台灣經濟表現趨於保守，近期房市降溫，再考慮未來數年將有大量新成屋進入市場，未來新竹、台南等地中古屋房價，民眾應審慎、保守看待。