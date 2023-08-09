iRent啟動加盟　攜手同業成立「共享車平台」目標一年內車量新增500輛

和泰車旗下iRent啟動加盟，攜手愛旺租車、小馬租車、直航租車成立「共享車平台」，將iRent數位自助租車服務推展邁向「共享車平台」新里程，為台灣租車產業與移動服務開創新局、挹注新能量，共享平台推出後，加盟夥伴初期會上線超過30台車、新增20個站點，目標一年內車量會新增500台。

和雲行動服務董事長謝富來表示，希望透過攜手愛旺、小馬與直航這些在市場上耕耘已久的短租業者，一同加入iRent共享平台，發揮「一加一大於二」的最大綜效，讓iRent、加盟夥伴以及消費者都能共享協作產出的資源與益處，創造三贏局面。

和雲表示，對消費者來說，服務相同，但可使用車輛增加，而平台夥伴的使用率提升，接觸面更廣，藉由各加盟業者將旗下租賃車輛上架於iRent平台，讓iRent「同站租還」服務的車隊陣容更壯盛，服務據點更廣泛密集。

民眾未來除了可在原本iRent站點租用車輛，還多新增愛旺租車、小馬租車以及直航租車三家同業的車源，在iRent APP租車牌卡上皆會清楚標示車輛出租業者的名稱。