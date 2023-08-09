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裕隆集團之母！吳舜文逝世15周年 同步舉行線上紀念影像展

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
吳舜文總裁逝世15週年線上紀念影像展，收錄吳舜文總裁個人、家庭、與集團事業發展歷程、工程中心、研發飛羚、成立華創等主題之照片集錦。圖／裕隆提供
吳舜文總裁逝世15週年線上紀念影像展，收錄吳舜文總裁個人、家庭、與集團事業發展歷程、工程中心、研發飛羚、成立華創等主題之照片集錦。圖／裕隆提供

8月9日是吳舜文總裁逝世紀念日，吳舜文總裁留下的典範與精神，仍深植長存在每個裕隆人心中，哲人日已遠，典型在夙昔，裕隆集團帶著這份溫暖的懷念，同步舉行線上「吳舜文總裁逝世 15 週年線上紀念影像展」。

本次線上展覽，期望讓所有人透過網路感受到總裁吳舜文精彩絕倫的一生，也能感受到她即使面對無數挫折與重大打擊，總裁總是帶著笑容，鼓勵著我們堅持理想，化暗為明，樂觀向前。

吳舜文總裁傳奇精彩的一生，帶領台灣紡織創新升級、投身教育開辦學校、設立專業新聞獎項支持媒體、接掌裕隆，續寫台灣汽車工業的篇章，堪稱台灣實業家的典範，展覽中，收錄吳舜文總裁個人、家庭、與集團事業發展歷程、工程中心、研發飛羚、成立華創等主題之照片集錦。

今年是裕隆集團70周年，8月9日吳舜文總裁辭世15周年紀念日，裕隆集團在8月7日(一)~8月11日(五) 08:30-18:00於 裕隆集團新店總部播映總裁紀念影像展，8月8日裕隆集團由執行長嚴陳莉蓮率各事業體主管在新店總部慶齡公園向嚴創辦人和吳總裁獻花致意，隨後為集團企業全新識別立招進行揭牌儀式。

嚴陳莉蓮勉勵集團秉持初衷勇往前進，創造移動⽣活新價值，朝永續共好發展，宣示集團事業體全面轉型升級永續發展，迎向「全域移動，未來啟動」嶄新經營願景。

吳舜文總裁逝世 15 週年線上紀念影像展，收錄吳舜文總裁個人、家庭、與集團事業發展歷程、工程中心、研發飛羚、成立華創等主題之照片集錦。圖／裕隆提供
吳舜文總裁逝世 15 週年線上紀念影像展，收錄吳舜文總裁個人、家庭、與集團事業發展歷程、工程中心、研發飛羚、成立華創等主題之照片集錦。圖／裕隆提供
吳舜文總裁逝世 15 週年線上紀念影像展，收錄吳舜文總裁個人、家庭、與集團事業發展歷程、工程中心、研發飛羚、成立華創等主題之照片集錦。圖／裕隆提供
吳舜文總裁逝世 15 週年線上紀念影像展，收錄吳舜文總裁個人、家庭、與集團事業發展歷程、工程中心、研發飛羚、成立華創等主題之照片集錦。圖／裕隆提供

裕隆集團 吳舜文 嚴陳莉蓮

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