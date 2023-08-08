皇翔 拿下板橋都更案
皇翔建設昨（7）日公告拿下「新北市板橋區介壽段146地號等六筆公私有土地都市更新案」之最優申請人；皇翔表示，該案接下來與市府完成簽約後，還需走都更，因此目前尚無法確定推案時間，惟按照簽約內容，預計2029、2030年完工。
皇翔建設昨拿下公司第六筆公部門都更案「新北市板橋區介壽段146地號等六筆公私有土地都市更新案。皇翔建設表示，該案基地面積約386坪，其中是有土地約383坪、私有地約三坪，規劃興建地上19層、地下四層之住商大樓，新北市府將分回商辦空間。
皇翔指出，該案雖然基地不大、不到400坪，不過因全案地點好，鄰近捷運府中站及板橋車站，加上私地主不多，整合上較能掌握，因此出手投標。
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