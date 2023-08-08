看好大同新事業 吳振隆危機入市

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

大同副董事長吳振隆不畏大同集團7月遭逢旗下華映百慕達遭中國華映求償132.7億元的負面消息，7月再次出手大買大同股票8,500張，連續二個月加碼自家股。據悉，吳振隆「危機入市」，不僅展現力挺公司的決心，背後的原因，還是看好大同新事業發展，以及未來可望收割的龐大資產開發利益。

大同在2020年底新經營團隊入主後，人事更迭不斷，挺過經營權之爭，虧損等風暴，營運逐漸升溫，繳出連續八季獲利的成績單、降低集團負債率，新團隊入主後瞄準綠能趨勢，從老牌家電廠轉型，營運重心開始轉向做電力、新能源事業，兩大事業成為成長的雙引擎。

大同旗下大同智能在入列特斯拉充電樁建置商後，一年內就在總數15家合格廠商中拿下市占第一，大同集團在重電領域的專業及經驗，除在充電樁領域發揮外，包括在太陽能案場建置及儲能案場建置也都有競爭力。

擁電力、新能源、房地產事業三大發展優勢的大同，已逐漸從老牌傳產家電，轉型為多方位發展的集團，又在副董吳振隆的大力支持加碼股票下，正面肯定集團發展，後市表現值得期待。

大同 充電樁 華映

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