皇翔建設拿下板橋介壽段都更案 最快2029年底完工

皇翔建設（2545）今（7）日公告拿下公部門都更案「新北市板橋區介壽段146地號等6筆公私有土地都市更新案」之最優申請人；皇翔建設表示，該案基地面積約386坪，其中是有土地約383坪、私有地約3坪，規劃興建地上19層、地下四層之住商大樓，新北市府將分回商辦空間。

皇翔建設表示，接下來將與新北市府完成「新北市板橋區介壽段146地號等6筆公私有土地都市更新案」簽約，簽約完成後全案仍需走都更，全案規劃2025年動工，工期約3.5年，預計2029年底、2030年完工。

「新北市板橋區介壽段146地號等6筆公私有土地都市更新案」最早在2013年辦理招商，當時有皇翔建設、樂揚建設兩家建商投標，最後由樂揚建設拿下最優申請人。

不過因全案當時涉及前新北市副市長許志堅收賄弊案，在全案司法定讞、與當時得標方樂揚建設解約訴訟完成後，在2023年重起招商，由皇翔建設獲選該案最優申請人資格。