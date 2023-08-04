貨櫃輪旺季終於來了！SCFI運價指數連二漲 美東線突破3000美元

貨櫃輪旺季終於來了！SCFI貨櫃運價連二漲，美西線突破2000美元，美東線突破3000美元，物流業者證實，美國線終於順利漲價，歐洲線各大航商還在努力當中。

受惠傳統旺季第三季到來，加上各大航商堅持合理運價，SCFI貨櫃運價指數連續兩周上漲，根據今(4)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲10.09點至1039.32點，週漲幅縮小為0.98%。

四大主要航線表現，北美線依舊走勢強勁，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,002美元，較前一週上漲59美元，漲幅3.03%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,013美元，較前一週上漲160美元，漲幅5.6%。

前一周遠東至歐洲線運價大漲，最新一期轉為下跌；遠東到美西線運價每FEU(40呎櫃)突破2000美元；遠東到美東線運價突破3000美元。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達947美元，較前一週下跌28美元，跌幅2.87%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,529美元，較前一週上漲26美元，漲1.72%。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到東南亞每TEU與前一週都持平；遠東到韓國每TEU較前一週上漲34美元。

此外，根據外電報導，國際知名船公司達飛海運集團(CMA）、馬士基（Maersk）、赫伯羅特日前宣布，預計8月15日起，將針對「部分航線」調漲歐洲線一般貨物（FAK）客戶寄出運價調價通知，將有利運價支撐。

而貨櫃三雄4日股價都已上漲作收，其中長榮（2603）股價上漲4元，收在109元，漲幅3.8%；陽明海運（2609）股價上漲0.7元，收在47.15元，漲幅逾1.5%；萬海（2615）股價上漲0.5元，收在51.6元，漲幅0.98%