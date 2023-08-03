情滿人間 愛無距『梨』 臺中郵局邀您嚐鮮挺農 做公益

挺農做公益！中華郵政公司台中郵局今(3)日宣布，「情滿人間 愛無距『梨』－嚐鮮挺農做公益」活動，自即日起至9月25日止登場，將透過「i郵購」網購平臺訂購及郵局快捷服務，將最新鮮的水梨配送到全台消費者手上。

而每銷售1盒水梨，就捐款10元，所得將捐給財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院。

台中郵局與財團法人台灣郵政協會協助在地農民行銷農特產品已邁入第10年，消費者不僅能品嚐產地直送、鮮甜多汁的新鮮水梨，並藉由每銷售1盒水梨禮盒，即捐款10元做公益活動，9年來已累計捐贈95萬7,340元給台中育嬰院。

為讓愛不停歇，今年台中郵局持續與東勢區農會、新社區農會及東勢、卓蘭地區果農合作推出「情滿人間 愛無距『梨』－嚐鮮挺農做公益」活動，自即日起至9月25日止，透過「i郵購」網購平臺訂購及郵局快捷服務，將最新鮮的水梨配送到全台消費者手上。

台中郵局今天舉辦水梨試吃會，由中華郵政公司副總經理邱鴻恩、台中郵局局長陳湘慈、東勢區農會、新社區農會、合作果農代表及公益捐助對象台中育嬰院共同為活動揭開序幕，同時邀請參山國家風景區管理處、台中市政府社會局、農業局、經發局及各級民意代表共襄盛舉。

邱鴻恩與陳湘慈指出，藉由i郵購協助農民推廣，去年水梨禮盒共銷售1萬1,284盒，除原銷售的「新興梨」之外，全新引進的「甘露梨」亦受民眾好評。

甘露梨是台灣農民歷經20多年研發成功的高接梨品種，特色是果實碩大、口感綿密細緻，且帶有淡淡清甜的蔗香味，相較口感甜脆的新興梨，是不同的清爽口感。

陳湘慈表示，無論是甜脆的新興梨，亦或清甜的甘露梨，民眾均可透過「i郵購」網站訂購，享受快捷宅配到府服務，亦可透過「i郵箱」24小時不打烊，自行取件服務，即時嚐鮮，送禮自用兩相宜。