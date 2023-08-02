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全家除息／夏季冰、飲品銷售亮眼 迎中元商機第3季營收可期

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為全家超商示意圖。圖／全家便利商店提供
圖為全家超商示意圖。圖／全家便利商店提供

超商雙雄近日相繼除息全家（5903）今（2）日進行除息，每股配息6.5元，除息參考價209.5元，首日行情平淡。統一超（2912）除息秀也預計明日登場，每股預計配息9元，已連續4年維持每股9元的配息水準。法人表示，超商第3季是旺季，不論冰品、飲品夏季銷售皆可望大幅提升，緊接著中元節檔期更是超商、超市、量販等零售業重頭戲，近日各業者已積極備戰，中元商機可期。

法人表示，超商在疫後迎接人潮回籠，同店同期營收持續成長復甦，營業利益率在規模經濟效益下可望維持成長，加上鮮食與咖啡銷售持續扮演推升營運的主要動能，看好統一超今年可望重返疫情前賺一股本的實力，全家也可望有大賺近一個股本的表現。

全家瞄準夏季高溫商機展開「涼夏水果季」，選用在地採購的當季水果入料，推出烘焙麵包、甜點、飲料等多項新品。全家表示，每當氣溫升高、天氣悶熱時，消費者偏好享用風味酸甜的點心或飲品來消除暑氣、提升食慾，像是檸檬、百香果、香橙、鳳梨、奇異果等夏日盛產的水果。

全家針對旗下甜點及烘焙明星品牌，包括minimore、極鬆餅、滿餡麵包分別推出的「蜂蜜檸檬脆皮泡芙」、「百香鳳梨千層蛋糕」、「蜜香紅茶蘋果鬆餅」、「海鹽檸檬滿餡麵包」等全系列共8項新品。Let’s Café今夏也推出第三彈氣泡特調咖啡，攜手「嵜本SAKImoto」打造全新品項「繽芒氣泡美式」。

統一超則看好，進入8月中元普渡採買旺季、搶攻逾百億商機，全台7-ELEVEN門市自8月8日起祭出史上超強OMO雙重全店行銷活動搶市。統一超表示，中元普渡月適逢炎熱暑假，冰品、飲料、啤酒、零食、泡麵等類別需求量大增，因此透過早鳥優惠活動祭出超值優惠組合，鼓勵消費者把貨囤好囤滿，期望帶動相關類別業績再成長1~2成。

全家 除息 超商

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