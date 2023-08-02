打房不見斷頭潮 上半年拍賣移轉跌破2千棟創史上新低

房市交易停滯、利率上升，卻未引發斷頭潮。內政部公布上半年全國拍賣移轉共1,668棟，創統計以來同期新低，與去年同期相比大減18.6%。六都僅台南市上半年法拍移轉增加19%，其它五都縮幅都超過16%，新竹縣市拍賣量移轉甚至減少一半。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，目前五大銀行平均房貸利率破2%，但房貸戶還能支撐，另一方面，由於房價高漲，有資金壓力者降價出售可在一般市場脫手，法拍量體不大，拍賣移轉降低。

今年上半年拍賣移轉量跌破2千棟，六都除了台南市跟去年同期相比強升19%，新北市、台北市、桃園市及高雄市量縮幅超過20%，其中新北市減幅27%是六都拍賣移轉減少最多的區域。

六都以外縣市今年上半年拍賣移轉多數緊縮，新竹縣大減54%，新竹市減少48%，是全台法拍移轉量減少最多的縣市。

郎美囡指出，政府以不動產選擇性信用管制壓縮購地貸款，以及平均地權條例子法修正案火速通過，建商索性減少案量或轉攻商用不動產，近一年僅有零星個案成為爛尾樓，新竹縣市雖然買方觀望，賣方面對住宅市場的打炒房政策也以靜制動，就連一般市場供給量都減少。

至於台南市為今年唯一拍賣移轉破百件、並大幅成長的縣市，住商不動產台南永康加盟店店東黃明成表示，市場普遍認為先前推案量暴增的區域將引爆建商斷頭潮，然而台南市近幾年推案大部分是大建商，資金雄厚可撐過市場低迷階段，小建商盤讓大多能順利達成交易，目前建案因建商財務周轉不靈遭到法拍的比例低。

他表示，一次大量流入法拍可能為公司行號的抵押擔保品，況且內政部的房價指數顯示價格仍然上揚，促進投資人至法拍市場尋找低價，因此台南市法拍量逆勢走揚。