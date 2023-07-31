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竹科率先啟用電動大巴巡迴交通車 啟用二台國產鴻華先進Model T
竹科管理局、園區公會今（31）日共同舉辦「園區巡迴電動巴士宣誓記者會」，宣布率全台科學園區之先，啟用二台國產的鴻華先進Model T大型電動巴士，加入園區巡迴交通車陣容。未來，搭乘竹科往返竹南園區、生醫園及和新竹高鐵站者，都有可一睹該電動大巴的簡潔身影。
竹科管理局局長王永壯、金台通運盧讚祥董事長、園區公會張致遠秘書長及多位民意代表和助理，今天出席「園區巡迴電動巴士宣誓記者會」。
竹科管理局表示，竹科管理局自2016年引進中型電動巴士，成為首個引進電動巴士的科學園區，今天再宣布引用大型電動巴士。竹科園區目前已累計2輛中型電動巴士及2輛大型電動巴士行駛巡迴巴士路線。
竹科管理局局長王永壯說明指出，這2輛大型電動巴士將於8月1日起行駛園區巡迴巴士橘線及紫線部分班次，提供新竹園區往返生醫園區及竹南園區直達性服務，鼓勵園區廠商從業人員搭乘，以移轉小汽車使用，改善園區交通擁擠情形。
為保障乘客及用路人的安全，引進Model T都會智能電動巴士具備車道偏移、內輪差警示、環景顯示及前方碰撞預警等功能，另設有數位後視鏡及電子換檔按鈕輔助駕駛員輕鬆平穩的行駛車輛。此外，車內空間更為寬敞，可提升乘客乘車的舒適度。
科管局表示，有電動巴士加入園區大眾運輸服務，除可減少園區碳排量，亦可帶給園區廠商從業人員更舒適的乘車空間，竹科管理局未來亦將持續推動電動車服務，朝綠色園區、智慧園區方向努力，落實低碳交通方針、達成友善園區環境。
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