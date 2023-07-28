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全台掀「等房」風潮 上半年繼承移轉創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
內政部公布上半年全台繼承移轉共3萬8,584棟，年增21.3%，創統計以來同期新高，觀察繼承在整體移轉中所占比重可以發現，今年上半年全台移轉登記共22萬9,551棟，繼承移轉占比達16.8%。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
內政部公布上半年全台繼承移轉共3萬8,584棟，年增21.3%，創統計以來同期新高，觀察繼承在整體移轉中所占比重可以發現，今年上半年全台移轉登記共22萬9,551棟，繼承移轉占比達16.8%。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

內政部公布上半年全台繼承移轉共3萬8,584棟，年增21.3%，創統計以來同期新高，觀察繼承在整體移轉中所占比重可以發現，今年上半年全台移轉登記共22萬9,551棟，繼承移轉占比達16.8%，跟去年同期繼承移轉佔比12.7%相比，今年增加4.1個百分點，顯見繼承漸成台灣建物移轉主流。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，高房價與打房政策不斷，讓購屋交易大幅減少，同時近年公告現值暴增，許多繳不起土增稅的民眾乾脆等繼承，加上台灣走向高齡化，讓繼承移轉比例逐年增加。

綜觀今年上半年全國移轉登記中，有16.8%來自繼承移轉，代表每100筆登記中有16筆是繼承，各縣市繼承移轉佔比數據中，澎湖縣有高達41.5%是繼承，超過買賣移轉比重。

六都中，多數繼承比例低於20%，唯獨台北市情況特殊，繼承移轉佔23.1%，買賣移轉僅43.7%，是六都中繼承比例最高、買賣比例最低者，北市有高房價、高購屋門檻、高齡化的「三高」，近年交易本就遲滯，加上不少個案土地增值稅驚人，繼承恐是節稅唯一解方。

郎美囡表示，相較於北市，澎湖不動產具有觀光價值，並有農變建制度的優勢，房地產以家族內傳承為主，近年交易量也不大。反觀近年來因竹科議題風生水起的新竹縣市，繼承比例都不到15%，買賣都超過66%，其中新竹縣繼承移轉僅11.2%，買賣移轉高達73.9%全台最高，可見居民年輕化、產業帶動發展的熱門區域，較不容易醞釀出等房風潮。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，繼承免徵土地增值稅，由於持有期間長，其土地漲價數額往往頗為驚人，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，繼承移轉仍為顯學，但繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。

各縣市繼承及買賣移轉占總移轉比例。資料來源／住商機構
各縣市繼承及買賣移轉占總移轉比例。資料來源／住商機構

高齡化 澎湖

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