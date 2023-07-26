女學生申請租金補貼、房東不爽損失400萬 過來人一招就搞定

政府推出「300億元擴大租金補貼專案計畫」鬆綁不少限制，欲照顧更多廣大的租屋族，但也引來一些糾紛。一名女學生在Dcard發文說，跟室友一起申請補貼，卻收到房東訊息說損失了400萬元，還強迫她們退租，房東更激動跳針說「政府都是騙人的」、「妳們在外面哪裡遇得到我這麼好的房東？」

該名女學生和室友合租3房2廳，共四人住，與房東簽約三年，目前已住二年，最近申請租屋補貼卻讓房東跳腳，認為未經他同意就擅自申請，而且要終止房租契約。此外，房東也拒絕和女學生的家人溝通，還勸她們最好不要錄音，不然更沒完。

女學生跟房東表明，沒有想到要提前告知是她們的不對，但是申請租屋補助是她們的權利，為什麼不可以申請，況且沒有違反任何租約條款，憑什麼可以這樣終止房租合約。

底下有不少網友認為，台灣租屋真的弱勢，講難聽一點就是可悲，明明從頭到尾都是房東逃漏稅，有些租金甚至沒有比較便宜，但是弱勢方永遠是租客，唯一解就是住回家，不然就買房。

也有房東留言表示，「我是房東，老實說這種事情看多了，我剛好本月換房客，就直接漲價了比較實在」、「我家有幾十間房子在出租，簽約之前都會詢問房客是否要申請補助，要申請是一個價格（含稅），不申請是另一個價格（未稅），二者價格一定會有差異。」

其他人則解釋，申請後房東未來賣房稅金會多好幾十萬甚至百萬，逃漏稅很可惡沒錯，「但妳們申請那個租金補助每個人一個月就分那幾百塊，房東要繳你們的N倍，房東當然爆氣」、「檢舉到最後吃虧還是自己，房東照租、照漲、照賺，而妳花那些時間最後也得不到什麼，最後也是被趕」、「整篇看下來，建議妳買房子，不然妳的歷史去哪都會不斷上演的。」