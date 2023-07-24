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企業家鍾文智捐款300萬元 助身障者的伯立歐家園加速實現

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
藝人梁佑南(右三)攜手企業家鍾文智(中)贊助300萬元助伯立歐路跑順利舉辦。業者提供
藝人梁佑南(右三)攜手企業家鍾文智(中)贊助300萬元助伯立歐路跑順利舉辦。業者提供

幫助身障人士的彰化伯立歐家園今年9月動工興建！彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會籌措經費將近12年之久，去年第一期動土，而企業家鍾文智在公益代言人藝人梁佑南邀請之下，再加碼捐款300萬元，今(24)日在台大醫學國際會議中心舉行捐贈儀式。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、身障健力選手鄧和成，公益代言人梁佑南、方琦母女檔，藝人馬國畢、洪毛一起見證，希望加速伯立歐家園藍圖實現。

出身屏東客家子弟的企業家鍾文智，年輕時隻身到台北打拚多年，深感自己在競爭激烈的社會上求生不易，身障者的謀生更為困難 。聽聞彰化伯立歐家園的願景，決定豪氣捐贈300萬元，加速實現身障者就業服務及照顧的「伯立歐家園」。

鍾文智看到健力選手，同時也是輪椅籃球國家隊的鄧和成感觸良多，表示自己在事業上也曾經跌跤，然而看到身障運動員的毅力與堅持，對於人生遇到的挫折，相信憑藉著信念也能度過難關。

陳忠盛表示，隨著年齡增長，身障者跟他們的照顧者都步入老年，謀生照護都面臨問題。協會除成立Still咖啡工作坊、愛加倍庇護工場、職業訓練中心、日間照顧中心，讓身障礙者就業服務及照顧，2011年更啟動「伯立歐家園」計畫，希望給身障者安心養老的家。

鄧和成幼年時高燒罹患小兒麻痹，有記憶以來就是穿支架走路，但不影響他對運動的熱愛，長期參與伯立歐家園公益募款活動，包括手搖自行車、路跑等，這次也將參加11月26日彰化二林伯立歐公益馬拉松路跑。

多次促成企業捐款的藝人梁佑南，除了自己是捐款人之外，也讓女兒跟著做公益，女兒方琦在伯立歐家園學習照顧身障者，兩人一起擔任公益代言人。梁佑南除了拍攝公益影片，每年的伯立歐路跑也都共襄盛舉，今天也號召大家一起參與11月26日的彰化路跑活動。

馬國畢揮別過去負面憂鬱陰霾後，轉戰鐵人三項，去年還參加伯立歐公益路跑，讓他感覺很有意義。洪毛雖然戲劇角色多為諧星，但私底下是戶外運動愛好者，也一起投身公益，期待更多人的加入，延續喜樂阿嬤照顧身心障礙的愛，一起為大家圓夢。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛(左)致贈感謝狀給企業家鍾文智。業者提供
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛(左)致贈感謝狀給企業家鍾文智。業者提供

身障者 路跑 捐款

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