企業家鍾文智捐款300萬元 助身障者的伯立歐家園加速實現

幫助身障人士的彰化伯立歐家園今年9月動工興建！彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會籌措經費將近12年之久，去年第一期動土，而企業家鍾文智在公益代言人藝人梁佑南邀請之下，再加碼捐款300萬元，今(24)日在台大醫學國際會議中心舉行捐贈儀式。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、身障健力選手鄧和成，公益代言人梁佑南、方琦母女檔，藝人馬國畢、洪毛一起見證，希望加速伯立歐家園藍圖實現。

出身屏東客家子弟的企業家鍾文智，年輕時隻身到台北打拚多年，深感自己在競爭激烈的社會上求生不易，身障者的謀生更為困難 。聽聞彰化伯立歐家園的願景，決定豪氣捐贈300萬元，加速實現身障者就業服務及照顧的「伯立歐家園」。

鍾文智看到健力選手，同時也是輪椅籃球國家隊的鄧和成感觸良多，表示自己在事業上也曾經跌跤，然而看到身障運動員的毅力與堅持，對於人生遇到的挫折，相信憑藉著信念也能度過難關。

陳忠盛表示，隨著年齡增長，身障者跟他們的照顧者都步入老年，謀生照護都面臨問題。協會除成立Still咖啡工作坊、愛加倍庇護工場、職業訓練中心、日間照顧中心，讓身障礙者就業服務及照顧，2011年更啟動「伯立歐家園」計畫，希望給身障者安心養老的家。

鄧和成幼年時高燒罹患小兒麻痹，有記憶以來就是穿支架走路，但不影響他對運動的熱愛，長期參與伯立歐家園公益募款活動，包括手搖自行車、路跑等，這次也將參加11月26日彰化二林伯立歐公益馬拉松路跑。

多次促成企業捐款的藝人梁佑南，除了自己是捐款人之外，也讓女兒跟著做公益，女兒方琦在伯立歐家園學習照顧身障者，兩人一起擔任公益代言人。梁佑南除了拍攝公益影片，每年的伯立歐路跑也都共襄盛舉，今天也號召大家一起參與11月26日的彰化路跑活動。