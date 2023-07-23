經濟選書／股神的印鈔機

現今的全球知名的投資公司波克夏海瑟威，在1960年代卻是一家紡織廠，直到巴菲特投資並入主後，才翻轉了它岌岌可危的事業。而巴菲特協助波克夏轉型成功的第一步，就在於投資可以提供大量資金的企業。

巴菲特在1962年首次購入波克夏的股票時，其市值為1,210萬美元。而當巴菲特於1965年加入波克夏董事會時，公司的市值為2,050萬美元，帳面價值為2,210萬美元。而1969年底的波克夏更是看起來和十年前截然不同。紡織業務的營業收入和1962年相較，下降了24.1%。波克夏在1969年賺得800萬美元，而在1962年卻有220萬美元的虧損。公司受益於未合併子公司的收入高達380萬美元，其中國民保險公司和伊利諾國家銀行貢獻最多。

波克夏在1967年初支付860萬美元收購國民保險公司。國民保險公司和其姊妹公司國民火災海上保險公司的股東權益總額共為670萬美元。光是在此前一年（1966年），國民保險公司就賺了140萬美元。

一般來說，保險都是先收取保費，若出事再支付理賠金。因此，不論這些錢最終是否得支付給保單持有人，這中間的時間差，提供了保險公司將先取得的現金拿去投資的機會。這種資金被稱為「浮存金」。國民保險公司沒有以向銀行貸款的方式來產生債務，因為向銀行貸款需支付利息，且須在指定日期前全額還款，若貸款未還，銀行還有追索權。國民保險公司是透過浮存金和其他負債，來享受財務槓桿的好處。

透過收購國民保險公司，波克夏得以將資金從紡織業移轉到可以獲取更高股東權益報酬率的產業。巴菲特也得到低成本浮存金的使用權，用以投資在股票、債券，最終甚至拿來購買其他公司。此次的收購是波克夏開啟重大變化的里程碑。雖然紡織製造商收購保險公司可說是史無前例，但身為股東資本的掌管者，這才是最佳決策。和國民保險公司一樣，伊利諾國家銀行能夠利用槓桿卻無須背負傳統貸款的負債。它的情況是：銀行接受了客戶存款，在資產負債表上產生了負債，接著，銀行拿別人的錢（存款）去投資，進行放貸或投資債券。波克夏在1969年以每股190美元的價格收購伊利諾國家銀行，外加給投資銀行的每股2美元手續費。

依照這筆交易推算，伊利諾國家銀行在1969年的市值為1,920萬美元。它在那一年賺了200萬美元（排除有價證券投資損益），依波克夏的收購價格計算，收益率為10.3%，而當時的10年期國債利率僅7.7%。國民保險公司和伊利諾國家銀行將持續為巴菲特提供源源不絕的再投資現金，而這些投資將為巴菲特提供更多現金，讓他可以再繼續投資。至此，巴菲特已經成功創造出一台完美的複合印鈔機。

（摘自《波克夏與巴菲特》，樂金文化出版）