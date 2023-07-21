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慶祝擴增航線 越捷航空台灣飛越南機票最低1850元起

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
越捷胡志明市-羽田機場首航。越捷航空提供
越捷胡志明市-羽田機場首航。越捷航空提供

慶祝航線擴增，越捷航空持續推出超優惠機票，台灣飛越南最低只要1,850元起（含稅和服務費），直至2023年12月31日止，旅行時間落在2023年8月10日到2024年3月31日的機票，除旺季、國定假日外，都有機會享此驚天優惠。同時SkyJoy會員每趟旅程還可以額外獲得SkyPoints，可用於折抵或兌換250個不同當地品牌的商品或服務。

台灣旅客搭乘越捷航空到越南旅行，可直達河內、胡志明市、芹苴、富國島、芽莊、峴港等地，同時也可透過越捷航空暢遊澳洲、印度、日本、南韓、印尼、新加坡、香港、泰國和馬來西亞，享受頂級服務和親民價格。

作為提供頂規服務的廉航公司，越捷航空也致力於更新和升級其設備，7月12日正式推出有全新越南觀光標誌彩繪的A330廣體客機，讓旅客更切身感受「越南——永恆魅力」，透過機體LOGO、紅黃搭配的越南旗幟和觀光標誌，凸顯越捷航空對越南的觀光、文化和環境承諾的投入。

目前越捷共有7架A330客機營運中，預計於2023年底前擴增至87架，包含九架空中巴士A330廣體客機，持續維持載客流量和運輸效率，觀光標誌彩繪客機則將持續載客往返於越南和台灣、泰國、新加坡、印尼、日本等地。

另外，越捷航空7月15日推出往返胡志明市和東京羽田機場之間的首航航班，旅客可以透過每周七班的羽田機場-胡志明市航班，來暢遊日本東京和越南胡志明市，這也是東京和胡志明市的第二條航線，自此日本和越南的航線增加至七條，並將從 8 月 12 日起，增加越南飛往印尼的航班至每週 84 班，同時重磅推出了具有越南觀光標誌的新型A330廣體飛機。

慶祝航線擴增，越捷航空持續推出超優惠機票，台灣飛越南最低只要1,850元起（含稅和服務費），直至2023年12月31日止。越捷航空提供
慶祝航線擴增，越捷航空持續推出超優惠機票，台灣飛越南最低只要1,850元起（含稅和服務費），直至2023年12月31日止。越捷航空提供

越南 越捷 胡志明市

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