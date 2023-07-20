星宇航空A350-900聯貸案 總金額80億元、超額認貸比率達153％

星宇航空自購 A350-900 廣體客機聯貸案，於今（20）日於彰化銀行總行舉行聯貸簽約，由星宇航空執行長翟健華及彰化銀行董事長凌忠嫄代表簽約。本次聯貸案由彰化銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，統籌主辦銀行另有臺灣銀行，共同熱烈參貸的銀行包括華南銀行（5838）、兆豐銀行（5843）、台中銀行（2812）、中國輸出入銀行、合作金庫商業銀行、第一銀行（5844）及玉山銀行（5847），共九家銀行，超額認貸比率達153%，最終簽約金額為80億元。

此次聯貸自購的二架 A350-900 客機預計於2023年10月及2024年第一季交機，主要將用於北美長程航線之拓展。

星宇航空表示，在今年4月開闢美國洛杉磯航線後，獲得市場正面迴響，也同時帶動亞洲區域航線的成長。A350-900 為星宇航空主力機型之一，負責執飛中長程航線。第四、五架 A350-900 的交機，將為星宇航空拓展航網帶來重大助益，同時大幅增加航機運能及派遣彈性，提供往返北美及亞洲的旅客更精緻安全的飛行體驗。

彰化銀行表示，星宇航空經歷三年疫情，未停下腳步，仍依計畫開闢亞洲各航線，並完成各項軟硬體建設，包括先進的訓練設備、維修棚廠及保稅倉庫等硬體基礎建設，以及持續培訓人才、取得各項認證等。充分展現張國煒董事長對航空事業的使命感與堅持。星宇航空在疫後的營收及載客量均穩定成長，更讓彰化銀行及銀行團對該公司的經營能力與前景充滿信心，因此與銀行團共同傾力支援其拓展航網，深耕亞太轉運市場。

A350-900 為Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含54%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。

星宇航空2019年與空中巴士Airbus簽訂的18架 A350 XWB 自2022年10月起陸續交機，此次購置的 A350-900 預計於2023年第四季正式投入營運，除有助於航網拓展，也可依市場動態靈活調度機隊。星宇航空機隊目前有13架A321neo、4架 A330neo 及3架 A350-900 等共20架航機，三大主力機型可相互搭配提供旅客安全、精緻的飛航服務。