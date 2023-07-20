30年戲院都更難 2億求售流標

位於台北市民生東路五段、民生圓環旁的新民生戲院，已有卅多年歷史，早年常可見民眾大排長龍買票看電影，成為民生社區人的共同回憶。但社區型電影院漸不敵主流連鎖影城，加上疫情期間影音串流平台興起，導致生意愈來愈難做，戲院房東新光人壽為活化資產，委託業者於昨天公開標售，但因都更不易等因素，以流標收場。

標售業者高力國際表示，新民生戲院無人投標，此案雖有幾組自用型買家評估，但與現有影城還有近四年租約，且後續若想改裝也涉及使用執照變更等事項，所以還需進一步溝通；但戲院短期內還不會關門，仍照常營運。

「算是底價便宜，但挑戰性高的物件。」市場人士說，近四百坪的新民生戲院標售底價雖未公開，但估計每坪約四十八萬元，連同地下車位，總底價約兩億元；若以民生社區目前中古大樓每坪七十多萬元來看，並不算貴。

但業界分析，會買此類物件者，一是收租客，但因原本投報率約百分之二並不高，若想改成商場或辦公室，勢必得再投入裝潢成本，但挑高的電影院，又是階梯型，光改造就是大手術，得花不少錢。

二是著眼中長線，等待都更重建者。不過，戲院樓上是「新光民生廣場華廈」，為早年民生圓環周邊的電梯名廈，屬於住商大樓，還有四百多戶，產權相當分散，且住戶享有永久棟距，及圓環的綠地林蔭景觀，沒有重建急迫性，「大家都住得好好的」，都更會等很久。

「還有用散買戲院椅子的方式，慢慢收購產權，可見整合有多難。」市場人士說，八年前實價揭露一筆特殊交易，位於北市長安東路二段、原中興百貨三樓、已歇業多年的金像獎戲院，李方集團以四十萬元買下兩個電影院座位，合計建坪一點七坪，引起熱議。

此外，金像獎戲院座位有五百多個，也不知李方目前收到幾成了，不過即使收完，該大樓五樓到十五樓仍有三百多戶，全棟要打掉重建或進行都更，勢必也要不少時間。