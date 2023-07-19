刺激房價因素解除？營造成本首見連兩月下滑 房仲：房價下跌仍有限

過去一段推升房價上揚的工程造價，短期內似乎出現到頂的趨勢，根據主計處的營造工程物價指數顯示，今年6月營造工程物價指數為108.77，較去年同期下滑0.23%，是近6年半以來首度連2個月年增率衰退。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，造價上揚帶動全台房價走揚，尤其是2021~2022年更為明顯，不過近期原物料價格回檔，雖然工資仍維持高檔，但整體造價已經沒有繼續衝高，也代表因為造價再刺激房價的因素已經解除。

不過反映過去一段造價大漲，短期房價也大幅修正的空間也有限，但建商開發期與銷售時間雙雙拉長，更考驗開發商的經營與財務能力。

統計顯示，2017~2020平均營造工程物價指數年漲1.42%~3.35%，整體造價還算平穩，不過2021累計平均年增10.94%，2022累計平均上漲7.36%，整個造價呈現大漲走勢，一直到今年前4月仍居高不下。

不過5、6月營造工程物價指數年增率是近6年首度開始下滑，5月年減0.05%，6月擴增到年減0.23%，造價漲不動狀況明顯。

若以各項分類來看，水泥與砂石價格仍在高檔，滑落較為明顯的為金屬製品，其餘價格多在高檔盤整，不過工資指數6月仍創新高，顯示缺工與高工資狀況仍嚴峻。

曾敬德表示，造價平穩也有助於房價不再飆漲，加上平均地權條例嚴打預售投機行為，市場買氣下滑後，一手市場現在不再全面熱銷，只有個案表現空間，不過房價還在高檔未明顯鬆動，接下來要觀察中小型建商動向。