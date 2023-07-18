華航台北－布拉格航線首航滿載 董事長、總經理共同見證歷史時刻

華航（2610）今 (18) 日將正式開闢台北-布拉格航線，以新世代長程航線主力機種 A350 客機執飛每周兩班，為台灣唯一直飛捷克的航空公司。

為歡慶布拉格航線首航，華航董事長謝世謙、總經理高星潢及捷克經濟文化辦事處代表史坦格 (David Steinke) 等貴賓將親臨登機門首航活動與旅客同樂，共同見證歷史時刻，齊祝首航圓滿成功。

華航布拉格首航活動特別運用波西米亞元素，將登機門打造如童話王國般的布拉格，旅客彷彿一秒抵達歐洲；也設置專屬布拉格建築打卡背板，包括查理大橋、會跳舞的房子及城堡區等知名景點，更特別邀請捷克駐日台吉祥物「獅丸哥」與旅客同樂，現場也提供各式歐洲小點及捷克著名的皮爾森啤酒，讓旅客先睹為快布拉格風采及品嚐經典歐風美饌。

為分享開航布拉格航線的喜悅，華航也致贈全機旅客布拉格開航驚喜禮包，包含紀念帆布包、A350 布拉格開航限定飛機模型、紀念飄帶、牛仔摺疊袋及華航 2023 年經典筆記本等總價超過 5,000 元的超值好禮，極具紀念及收藏價值，謝董事長、高總經理與史坦格代表在登機門致贈開航禮，讓首航班機的旅客直呼賺到，桃園機場也特別以灑水儀式歡送華航布拉格首發航班。

布拉格首航航班全艙等旅客皆能品嘗米其林三星頤宮料理，豪華商務艙以頤宮四品前菜揭開雲端饗宴序曲，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕及糖芋頭，主菜推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，搭配酥皮焗叉燒包及港式甜品腐竹薏米糖水；豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯；經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯。華航更貼心結合旅人心情準備捷克特色甜點及道地皮爾森歐克啤酒，豪華商務艙獻上「夢幻布拉格愛之旅 GO 」為題的百香覆盆杏仁蛋白餅，豪華經濟艙及經濟艙則提供捷克百年傳統美食香緹煙囪捲，讓旅客搶先品嘗獨特捷克點心。

位於中歐的布拉格，為捷克首都也是第一大城，優雅的古蹟建築及神秘的古典氣質，被聯合國列為世界首座「世界文化遺產」城市，是歐洲最美的城市之一。布拉格以伏爾塔瓦河為中心貫穿了城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等，為世界各地旅客必訪之地。